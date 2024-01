7,9 millions $ l’heure: le montant faramineux gagné par Jeff Bezos en 2023

Share on Telegram

Certaines des personnes les plus riches au monde, génèrent des sommes tout simplement astronomiques en l’espace de quelques heures seulement. Il faut dire que ces derniers s’assoient sur des centaines de milliards de dollars. Combien cela représente au mois ? À la semaine ou même à la journée ?

Prenons l’exemple de Jeff Bezos. Le fondateur de Microsoft a gagné 70 milliards de dollars sur un an, passant de 107 milliards de dollars, à 177 au total. Une hausse vertigineuse, qui correspond à un gain de 191 780 822 dollars par jour. Si on rapproche ce montant aux gains réalisés par heure, ce dernier a gagné, en 2023, 7 990 868 dollars toutes les 60 minutes. Pour remettre des chiffres en perspective, Jeff Bezos a gagné en l’espace de 13 minutes environ, ce qu’un travailleur américain gagne, en moyenne, tout au long de sa carrière professionnelle.

Plus de 7 millions par heure pour Jeff Bezos

Des montants qui peuvent paraître fous, mais qui s’expliquent assez simplement. Tout d’abord, Jeff Bezos ne dispose pas d’autant d’argent sur son compte en banque. L’immense majorité de sa fortune provient des actions d’Amazon, l’entreprise qu’il a lui-même fondé dans son garage. Une entreprise qui sera ensuite introduite en bourse. Entre 1997 et 2023, la croissance d’Amazon, a alors été incroyable, l’entreprise devenant l’une des plus grosses sociétés au monde.

Outre ses actions chez Amazon, Jeff Bezos est aussi le fondateur de l’entreprise Blue Origin Enterprises. C’est une société spatiale très ambitieuse qui souhaite créer des parcs d’attractions ainsi que des hôtels spatiaux. Celui-ci est aussi le propriétaire du Washington Post, média bien connu des Américains. Enfin, il investit dans diverses entreprises, comme Arrived Homes, qui permet de devenir propriétaire d’un bien immobilier, à partir de 100 dollars uniquement.

Bezos, pas assez philanthrope ?

Malgré tout, quelques critiques subsistent à l’encontre du milliardaire, accusé de ne pas être assez philanthrope, comparé à ses “concurrents” comme Bill Gates ou Warren Buffet. Des critiques entendues par le principal concerné, qui augmente peu à peu ses dons. Il a notamment versé, en 2020, 10 milliards de dollars au Bezos Earth Fund. Il s’agit de sa propre association, engagée en faveur de la lutte contre le changement climatique et a fait des dons à plusieurs causes, dont l’éducation et les sans-abri.