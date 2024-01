Arabie Saoudite: un géant européen décroche un contrat de plus d’un demi milliard €

Alstom, le géant de l’équipement ferroviaire, a récemment annoncé la conclusion d’un contrat colossal d’une valeur dépassant les 500 millions d’euros avec la Commission royale pour AlUla (RCU). Ce partenariat vise à la conception et à la mise en œuvre d’un système de tramway révolutionnaire alimenté par batterie, spécifiquement destiné à la région d’Al Ula, en Arabie Saoudite. Cette initiative ambitieuse témoigne de l’engagement d’Alstom à contribuer au développement de projets innovants dans le domaine de la mobilité durable à l’échelle mondiale.

Ce projet de tramway clés en main sera composé de 20 rames Citadis B, fabriquées en France et assemblées dans l’usine de La Rochelle. Ce système de transport en commun intégré comprendra également la construction de 17 gares stratégiquement situées, facilitant ainsi l’accès aux cinq quartiers historiques d’AlUla, comprenant des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Mohamed Khalil, Directeur général d’Alstom Arabie Saoudite, s’est exprimé avec enthousiasme sur ce partenariat révolutionnaire. Il a souligné l’unicité du projet, mettant en lumière sa combinaison exceptionnelle de développement durable, d’intégration harmonieuse dans un cadre naturel et d’offre d’une expérience passager inédite. Cette région, riche en histoire et en trésors culturels, offre un terrain propice à cette entreprise novatrice.

Cette initiative n’est pas seulement une avancée technologique, mais également un pas vers la promotion du tourisme et du développement économique en Arabie Saoudite. Al-Ula, déjà reconnue pour sa richesse en vestiges archéologiques et ses paysages remarquables, souhaite capitaliser sur ce projet pour diversifier ses sources de revenus au-delà de l’industrie pétrolière. L’Agence française pour le développement d’Al-Ula (Afalula), sous la direction de Jean-Yves Le Drian, ancien ministre français des Affaires étrangères, s’est également associée à Alstom dans cette entreprise.

Ce contrat ambitieux ne se limite pas à la simple mise en place du système de tramway. Il englobe la conception complète du réseau jusqu’à sa mise en service, ainsi que la fourniture des équipements de dépôt et la maintenance du réseau pour une durée de dix ans. Cela démontre l’engagement à long terme d’Alstom envers la région d’Al Ula et la volonté de garantir un système de transport efficace et fiable pour les habitants et les visiteurs.

Ce projet, loin d’être isolé, s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant à mettre en place un réseau de mobilité intégré, durable et intelligent dans la région. En effet, la Commission royale pour Al-Ula a déjà établi un partenariat similaire avec RATP Dev pour la création d’un tel réseau. Ce faisant, l’objectif global est de favoriser le tourisme et de positionner Al-Ula comme une destination majeure, stimulant ainsi le développement économique et culturel de la région.