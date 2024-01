Attaques des Houthis : les répercussions sur l’Afrique

La région du Moyen-Orient est actuellement confrontée à des tensions croissantes, illustrées de manière frappante par l’escalade des hostilités entre les forces Houthies au Yémen et les intérêts maritimes internationaux. Ces tensions se sont intensifiées récemment avec l’intervention militaire conjointe des États-Unis et de la Grande-Bretagne ciblant les Houthis en réponse à leurs attaques contre les navires en mer Rouge. Cette opération militaire, marquant une intensification du conflit régional, s’inscrit dans un contexte plus large incluant le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza.

La tension dans la région et les risques d’attaques perpétrées par les rebelles houthis du Yémen contre des navires marchands en mer Rouge ont entraîné des changements significatifs dans les itinéraires maritimes mondiaux. Une partie non négligeable du trafic maritime mondial, reliant l’Europe à l’Asie, est impacté, poussant des centaines de navires à dévier leur route vers le sud de l’Afrique. Cette situation a provoqué une augmentation du trafic dans les ports africains, en particulier dans les ports de soutage où les navires viennent se ravitailler en carburant comme le rapporte RFI.

Cette redirection a entraîné une hausse de la demande de combustible de soute dans plusieurs ports, notamment en Afrique du Sud. Le prix de cet hydrocarbure a augmenté de manière significative, près de 15 % selon les derniers rapports. Cette augmentation de la demande et des prix soulève des préoccupations économiques et logistiques pour ces régions.

Pour le moment, pas de blocage majeur dans les ports africains mais la situation pourrait se dégrader. La hausse du nombre de navires accroît les risques de pollution marine et d’autres problèmes environnementaux, mettant en évidence la vulnérabilité des écosystèmes marins locaux.

Les attaques des Houthis ont des répercussions bien au-delà du conflit au Yémen, affectant l’économie et l’environnement en Afrique. L’augmentation du trafic maritime autour du continent soulève des défis importants, nécessitant une attention accrue à la sécurité maritime et des mesures pour atténuer l’impact sur les ports africains. Cette situation illustre l’interconnexion des enjeux globaux et régionaux, soulignant l’importance d’une réponse coordonnée pour gérer ces défis.