Bénin : La gestion déléguée de la Sbee confiée au français Eranove

L’administration Talon vient de confier la gestion déléguée de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) au français Eranove. L’accord de partenariat public privé entre le gouvernement béninois et le groupe industriel Eranove a été signé le vendredi 12 janvier 2024. C’est un partenariat qui vise non seulement à améliorer les performances opérationnelles de la Sbee, mais aussi et surtout à soutenir l’industrialisation et le développement socio-économique du Bénin. Cette mise en gestion déléguée de la société en charge de la distribution de l’énergie électrique par le gouvernement n’est pas fortune.

Cela s’inscrit bien dans la continuité du 7e objectif de développement durable (ODD) qui est de garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, précise le communiqué de presse du groupe industriel panafricain Eranove en date du 12 janvier 2024. Ce partenariat confirme sans aucun doute la volonté du gouvernement d’atteindre un accès universel à l’électricité à l’horizon 2030. La mission du groupe Eranove est d’assurer principalement « la distribution et a commercialisation d’énergie électrique sur tout le territoire national », lit-on dans le communiqué.

Fort de cette mission, Eranove entend « mobiliser une équipe résidente homogène et cohérente de sept experts internationaux, et mettra en place un dispositif spécifique d’appui pour apporter des solutions sur les volets technique, commercial, financier, approvisionnement, logistique, ressources humaines, système d’information, santé, sécurité et éthique », assure Marc Albérola, directeur général du groupe industriel Eranove. « Notre collaboration avec la République du Bénin vise à déployer un service d’électricité de haute qualité, la SBEE étant un catalyseur d’opportunités économiques et de progrès social pour les populations béninoises », promet le Dg Marc Albérola qui mise sur l’approche genre et la compétence locale pour réussir la mission confiée à son entreprise.

« L’une des clés du succès repose sur l’implication des Femmes et des Hommes au sein de la SBEE, en favorisant l’initiative, le génie créateur, par la responsabilisation et par le développement des compétences et de l’expertise au sein de cette belle société », a-t-il poursuivi. Le groupe industriel panafricain Eranove est un acteur majeur dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable. Présent dans plusieurs pays d’Afrique, Eranove est un partenaire clé dans le soutien au développement durable du Bénin. L’entreprise a d’ailleurs fait ses preuves au côté du gouvernement à travers sa filiale Omilayo dans le secteur de l’eau dans plusieurs localités du Bénin.