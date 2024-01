Bénin : Un technicien crée une table chauffante pour bébés

Une innovation dans le secteur de la santé au Bénin. Il s’agit de la table chauffante conçue par Elisée Fadé, technicien en génie industriel et maintenance biomédicale. Ce chercheur béninois et innovateur dans les équipements biomédicaux vient de mettre au point une table chauffante pour bébés. Il s’agit d’un équipement destiné aux soins des nouveau-nés en salle d’accouchement.

Cette table chauffante permet de maintenir à une température constante les prématurés et les nouveau-nés ayant une température corporelle inférieure à la normale. Elisée Fadé présente son innovation comme une alternative locale à l’importation de table chauffante pour équiper les maternités et autres services hospitaliers. « Il y a des bébés qui naissent avec une température qui est très basse par rapport à la moyenne. Pour sauvegarder la vie de ce nouveau-né, il faut rapidement une table chauffante bébé pour faire ramener sa température à la normale qui est 32° Celsius », explique l’inventeur dans « Santé, Science et Développement », une émission de SciDev.Net. L’utilité et l’efficacité de cette technologie ont été confirmée par Issibatou Sadissou, sage-femme à Cotonou. La table chauffante permet « de ne pas exposer le bébé au froid. C’est donc pour maintenir le bébé dans son état normal de naissance (…). Ça permet de régulariser la température », confie la sage-femme.

Selon l’OMS, l’Afrique subsaharienne présente l’un des taux les plus élevés de naissances prématurées, et les bébés prématurés de cette région sont confrontés au risque de mortalité le plus élevé, à cause de l’insuffisance d’équipements adéquats pour prendre soin d’eux. Cette invention d’Elisée Fadé va sans doute contribuer à sauver de nombreux nouveau-nés en Afrique. Il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que cette table chauffante conçue par Elisée Fadé va révolutionner le secteur de la santé. Selon le jeune chercheur, l’utilisation, l’entretien ou la maintenance de la table chauffante est très facile.

Cette technologie est démontable. Elle est essentiellement composée de la partie chauffante comportant la source chauffante, la partie du lit formée de quatre pieds et quatre parois latérales comportant le matelas et la partie électrique-électronique, le tout assemblé par un support fixé sur la paroi latérale arrière permettant de maintenir la source chauffante en parallèle avec le lit à une hauteur de 80cm. Avec cette table chauffante, les maternités béninoises peuvent désormais pousser un ouf de soulagement.