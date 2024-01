Bénin : Voici la position du BR sur la proposition de révision de la constitution

Share on Telegram

Plus de temps à perdre pour le parti Bloc Républicain (Br). Le Président Abdoulaye Bio Tchané a eu ce lundi 29 janvier 2024 une séance de travail avec les députés du groupe parlementaire Br et les membres du secrétariat exécutif du parti. Plusieurs sujets d’actualités étaient au menu des échanges dont le dépôt de la proposition de loi portant modification de la constitution, précise le communiqué final ayant sanctionné la séance. Cette loi a été introduite à l’Assemblée nationale le 26 janvier par le Député Assan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain.

Au cours de la séance, les membres du groupe parlementaire Br ont pris acte des contours et des implications de la proposition de loi faite par leur collègue. Selon le parti, cette loi préserve les fondamentaux de la constitution notamment les deux mandats impératifs du président de la République. « Cette proposition vise la réduction de la durée de mandat actuel du Chef de l’Etat », informe le communiqué. Au cours des prochaines réunions, les députés comptent approfondir les échanges sur cette proposition de loi et les stratégies appropriées. Par ailleurs, les députés Br se sont engagés à apporter leur solidarité à l’He Assan Seibou, initiateur de ladite proposition de loi.

« Ils apporteront leurs contributions pour que dans le processus, à l’occasion de l’examen, et par la recherche des voies consensuelles parlementaires, cette proposition de loi connaisse un aboutissement heureux », précise le communiqué. Face à la polémique autour de la modification de la loi fondamentale et celle liée à la relecture du code électoral, des questions qui font actuellement grand bruit dans le pays, les députés du groupe parlementaire BR et les personnalités du parti en appellent à la vigilance de toute la population béninoise. Si les députés BR sont résolument engagés à faire aboutir cette loi, les partis de l’opposition, de leur côté rejettent toute idée de révision de la constitution dans le contexte actuel.

Ils l’ont fait savoir ce lundi 29 janvier à l’issue d’une séance de travail initiée par les responsables du parti Les Démocrates. Mieux les partis LD, GRS, NFN et MPL ont à l’unanimité exprimé leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral. Pour ce qui concerne la modification du code électoral, des propositions concrètes ont été retenues et consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l’Assemblée Nationale à l’occasion de la relecture de cette loi.