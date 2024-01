BRICS: l’Arabie Saoudite veut importer de la viande depuis ce pays

L’Arabie saoudite fait partie des pays invités à rejoindre la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud au sein du bloc BRICS, la première expansion du groupe depuis 2010. Son adhésion à l’organisme, qui devrait avoir été officialisée le 1er janvier, n’est pas encore un L’accord est conclu, le ministre saoudien de l’Économie et de la Planification, Faisal Al Ibrahim, ayant déclaré la semaine dernière que le pays riche en pétrole était encore en train d’évaluer l’invitation.

Les produits pharmaceutiques et technologiques sont d’autres domaines de coopération potentielle entre l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite, Aspen Pharmacare Holdings Ltd., basée à Durban, étant prête à travailler avec des sociétés saoudiennes sur les produits endocriniens et anesthésiques, a déclaré Stavros Nicolaou, directeur général d’Aspen pour le commerce stratégique et co- président du conseil d’affaires des deux nations.

La volonté d’exporter des produits de bœuf et d’agneau sud-africains vers l’Arabie saoudite a ouvert des discussions sur d’autres produits agricoles, notamment la volaille, a déclaré Nicolaou. Saudia, la compagnie aérienne nationale du Moyen-Orient, a repris ses vols directs vers Johannesburg après une interruption de trois ans et demi en décembre.

Les deux pays sont également en train de faciliter l’obtention de visas pour l’Afrique du Sud pour les Saoudiens, a déclaré Nicolaou. Le traitement d’un visa de travail en Afrique du Sud peut prendre 48 semaines ou plus, contre un maximum de 12 semaines au Kenya et huit au Nigeria, selon un rapport préparé pour la présidence à Pretoria.

Le pays qui rivalise avec les États-Unis pour devenir le plus grand producteur mondial de pétrole investit des millions de dollars pour devenir une plaque tournante de la chaîne d’approvisionnement mondiale et créer de nouvelles industries, des véhicules électriques aux produits pharmaceutiques, pour répondre à la demande locale et pour exporter vers le Moyen-Orient et l’Afrique.