Le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé son soutien à l’expansion du groupe BRICS, soulignant les avantages potentiels de cette démarche pour l’intégration mondiale. Julie Kozack, porte-parole du FMI, a souligné lors d’un point de presse que l’institution encourage les pays à travailler ensemble, à trouver des moyens de commerce et à s’intégrer. Elle a insisté sur le fait que cette coopération permettrait à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des gains de l’intégration mondiale.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter spécifiquement sur le développement des BRICS, Mme Kozack a réitéré la position du FMI en indiquant que l’institution se réjouissait de voir les pays collaborer. Elle a souligné le soutien du FMI à toute initiative qui favorise le travail conjoint des nations, promeut le commerce et renforce l’intégration pour maximiser les avantages de la globalisation.

Le groupe des BRICS a connu une expansion significative au cours de son existence, avec deux vagues d’adhésions depuis sa création en 2006. Initialement composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine, et plus tard, de l’Afrique du Sud en 2011, le groupe a récemment accueilli six nouveaux membres en janvier de cette année.

En août 2023, l’Argentine et cinq autres pays ont été invités à rejoindre le groupe, mais l’Argentine a choisi de ne pas adhérer à la fin du mois de décembre comme nous l’avons rapporté précédemment. Cependant, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran ont officiellement intégré les BRICS le 1er janvier, sous la présidence de la Russie.