CAN 2023 : Aliou Cissé se livre sur son état de santé

La phase de groupe de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football a débuté ce lundi 22 janvier. Nous connaîtrons bientôt la liste définitive des nations qualifiées pour les 8ᵉˢ de finale. Grâce à sa large victoire acquise contre le Cameroun, le Sénégal a d’ores et déjà validé son ticket pour le prochain tour. En effet, il faut dire que les Lions de la Teranga dominent de la tête et des épaules le fameux groupe de la mort.

Après la victoire face aux Lions Indomptables, Aliou Cissé a été victime d’un malaise. Le technicien sénégalais fut transporté à l’hôpital pour subir des examens. D’après des sources bien introduites, Aliou Cissé souffrait de maux de ventre. La nouvelle de l’hospitalisation d’Aliou Cissé a suscité de l’inquiétude chez les fans des Lions de la Teranga. À la veille de la rencontre contre la Guinée Conakry, Aliou Cissé s’est présenté en conférence de presse et il a tenu à rassurer tout le monde sur son état de santé.

Il a déclaré ceci : « Je me sens très bien, comme vous le voyez. C’est l’occasion de remercier toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages et qui m’ont soutenu. Je me porte bien ». Plus de peur que de mal pour l’entraîneur de la sélection du Sénégal. Les champions d’Afrique sortants vont aborder de manière très sereine leur dernier match de groupe face aux hommes de Kaba Diawara. Aliou Cissé aura sans doute l’occasion de faire tourner son groupe.

Des joueurs qui n’ont pas encore joué pourront prétendre à des minutes de jeu. La Guinée a l’obligation d’obtenir un bon résultat pour garder ses chances de qualification. L’autre match de ce groupe C va opposer le Cameroun à la Gambie. Les Lions Indomptables, dos au mur, doivent impérativement s’imposer pour ne pas sortir prématurément de la compétition.