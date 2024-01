CAN 2023 : bonne nouvelle pour les Lions de la Teranga

Les Lions de la Teranga du Sénégal s’apprêtent à affronter les Lions Indomptables du Cameroun dans ce qui est considéré comme le deuxième choc de cette CAN 2023. Leader du groupe C après sa victoire probante face à la Gambie, le Sénégal a l’occasion de valider son ticket pour les 8es de finale. Le Cameroun quant à lui doit obligatoirement obtenir un bon résultat pour espérer voir le tour prochain.

L’équipe des Lions de la Teranga pourra compter sur Cheikhou Kouyaté, son milieu de terrain emblématique. Pour rappel, le joueur de Nottingham Forest a été frappé par un terrible drame, il ya quelques jours. En effet, il a appris le décès de son père alors que lui et ses coéquipiers s’apprêtaient à entrer en lice dans la CAN. La nouvelle a ébranlé le joueur et le staff sénégalais lui a donné l’autorisation de se rendre à Dakar pour assister aux obsèques de son géniteur.

Le milieu de terrain a effectué son retour et Aliou Cissé pourra compter sur lui. Pour le moment, on ne sait pas si Cheikhou Kouyaté va commencer la rencontre face au Cameroun. Connaissant le pragmatisme d’Aliou Cissé, il va sans doute vouloir ménager l’un de ses joueurs cadres et peut-être le titulariser au cours du troisième et dernier match de poule. Cependant, vu que Moussa Niakhaté est incertain pour ce match, il se peut aussi que Cheikhou Kouyaté démarre la rencontre.

Avec son effectif de qualité, le technicien sénégalais possède plusieurs atouts dans sa manche. La rencontre contre les Lions Indomptables ne sera pas une mince affaire et les champions d’Afrique en titre devront sortir l’artillerie lourde afin d’obtenir les trois points. Sadio Mané qui n’a pas encore inscrit de buts dans cette CAN, aura à cœur de faire trembler les filets pour le plus grand bonheur des supporters du pays de la Teranga.