CAN 2023 : cette star de la sélection sénégalaise a perdu son père

Le Sénégal a livré son premier match de la CAN ce lundi 15 janvier. Les Lions de la Teranga se sont imposés sur le score probant de (2-0) face à la Gambie. Les hommes d’Aliou Cissé ont commencé de la plus belle des manières leur campagne africaine. Logé dans le groupe de la mort, le Sénégal a pris la tête du classement du groupe C. Tout récemment, une très mauvaise nouvelle est tombée pour l’un des cadres de la sélection nationale.

En effet, Cheikhou Kouyaté, l’inoxydable milieu de terrain des Lions de la Teranga a perdu son père dans la matinée de ce mardi 16 janvier. D’après des sources concordantes, le décès du père du joueur de Nottingham Forest est lié à une maladie. On peut imaginer le choc pour Cheikhou Kouyaté qui ne s’attendait pas à perdre son géniteur de manière si brusque alors qu’il participe présentement à la grande messe du football continental.

L’enterrement du père Kouyaté est prévu pour ce mercredi 17 janvier. Malgré cette terrible nouvelle, Cheikhou Kouyaté va devoir se remobiliser sur le plan mental, car les Lions de la Teranga auront besoin de sa grande expérience pour les échéances à venir. Le début de cette Coupe d’Afrique des nations a livré quelques surprises de taille. En effet, quelques grandes nations du football continental ont enregistré des contreperformances. C’est le cas du Nigeria, de l’Égypte, de l’Algérie et du Ghana.

La première journée de la CAN 2023 tire vers sa fin et les aficionados commencent à se faire une idée des forces en présence. Le Sénégal va affronter les Lions Indomptables du Cameroun pour son deuxième match du tournoi. Il s’agit de l’un des classiques du football africain. Sadio Mané et ses coéquipiers vont aborder beaucoup plus sereinement ce match que le Cameroun. En effet, l’équipe dirigée par Rigobert Song a fait un match nul contre la Guinée Conakry et les camerounais devront obligatoirement réaliser une bonne prestation face aux Lions de la Teranga.