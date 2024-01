CAN 2023 : la stratégie d’Aliou Cissé pour repérer les failles des adversaires

Le samedi 13 janvier sera donné le coup d’envoi de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football. La Côte d’Ivoire a mis les petits plats dans les grands pour faire de la CAN 2023 une véritable fête. Plusieurs délégations sont déjà arrivées en terre d’Éburnie. Le Sénégal d‘Aliou Cissé a pris ses quartiers en attendant de jouer son premier match le lundi 15 janvier face à la Gambie.

Les Lions de la Teranga sont logés au sein du groupe C en compagnie de la Guinée Conakry, de la Gambie et du Cameroun. Sadio Mané et ses coéquipiers sont déterminés à conserver le trophée de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football. Cependant, la tâche ne sera pas aisée pour les sénégalais qui font devoir affronter ce qui se fait de mieux sur le continent.

Aliou Cissé prépare ce rendez-vous depuis fort longtemps. Tout récemment, nos confrères sénégalais du « Quotidien » ont révélé qu’Aliou Cissé a mis en place une stratégie audacieuse dans le but de déceler les failles de ses adversaires pendant la CAN. En outre, le coach Cissé a choisi trois personnalités afin qu’elles aillent superviser les différents adversaires des Lions de la Teranga. Toutes les trois personnes désignées évoluent dans l’écosystème du football sénégalais.

Il s’agit d’Amsatou Fall, ancien Directeur technique national et présentement, directeur exécutif de la Ligue Pro, Serigne Saliou Dia, coach des Lionceaux U17 et Souleymane Diallo coach adjoint des U17. Selon des sources concordantes, au cours des mois passés, les trois personnalités ont supervisé de diverses manières les matchs des adversaires directs du Sénégal pour la CAN. Nul doute qu’ils ont pu recueillir des informations précieuses qui permettront à Aliou Cissé d’établir des plans de jeu audacieux. Il se pourrait bien que le technicien sénégalais ait de nombreux atouts dans sa manche pour mener le Sénégal à la victoire finale.