CAN 2023 : l’équipe du Sénégal sur le point d’enregistrer deux forfaits majeurs ?

Nous sommes à quelques jours de l’ouverture de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Le Sénégal, champion en titre, aura pour ambition d’accrocher une deuxième étoile d’affilée sur le maillot national. La concurrence s’annonce rude puisque les Lions de la Teranga vont se mesurer à ce qui se fait de mieux. Pour mener une bonne campagne, Aliou Cissé pourra compter sur un groupe de qualité.

Les habituels ténors à l’image de Sadio Mané, Kalidou Koulibay, Edouard Mendy, Abdou Diallo, Gana Gueye seront du rendez-vous. Des jeunes pépites vont aussi effectuer leurs premiers pas avec la sélection nationale. On peut citer Iliman Ndiaye, Ismail Jakobs ou encore Moussa Niakhaté. Alors qu’Aliou Cissé peaufinait les derniers réglages avec son groupe, une mauvaise nouvelle pourrait chambouler les plans du technicien sénégalais. En effet, deux joueurs cadres des Lions de la Teranga pourraient ne pas participer à la prochaine grande messe du football africain.

Il s’agit du buteur Boulaye Dia et du gardien remplaçant Seny Timothy Dieng. D’après des sources concordantes, les deux footballeurs ont contracté des blessures qui selon toute vraisemblance vont les contraindre à renoncer à la CAN en Côte d’Ivoire. Si les deux forfaits sont confirmés, Aliou Cissé et son staff vont connaître un contretemps. En effet, Boulaye Dia possède un profil atypique qui lui permet de jouer à la pointe de l’attaque et de fixer les défenseurs adverses.

Seny Dieng est quant à lui la doublure d’Édouard Mendy. En l’absence de l’ancien portier de Chelsea, Dieng prend le relais avec des prestations plus qu’honorables. Il va sans dire que le coach Aliou Cissé et son staff vont trouver un plan B afin de palier aux probables forfaits de Boulaye Dia et d’Edouard Mendy. La course contre-la-montre est lancée. Le Sénégal est logé au sein du groupe C en compagnie de la Guinée Conakry, de la Gambie et du Cameroun. Le Sénégal jouera son premier match de la CAN le lundi 15 janvier face à la Gambie.