Ce milliardaire d’Afrique du Nord a perdu plus de 200 millions $ début 2024

La récente baisse de la fortune de Naguib Sawiris de 200 millions de dollars peut être attribuée aux fluctuations du marché qui ont touché divers secteurs d’investissement du milliardaire égyptien. Selon le Bloomberg Billionaires Index, qui classe quotidiennement les 500 personnes les plus riches du monde, Sawiris, le deuxième homme le plus riche d’Égypte, a subi une chute significative de sa richesse depuis le début de la nouvelle année. Sa valeur nette est passée de 6,48 milliards de dollars le 1er janvier à 6,28 milliards de dollars au moment de la rédaction de ce rapport, le plaçant au 410e rang mondial.

Cette baisse contraste avec la tendance positive observée tout au long de 2023, au cours de laquelle la fortune de Naguib Sawiris a connu une croissance significative, passant de 5,1 milliards de dollars à 6,28 milliards de dollars au moment où nous rédigeons cet article. Les raisons de cette récente diminution de 201 millions de dollars demeurent sujettes à des spéculations, certains évoquant les fluctuations du marché dans ses investissements diversifiés tels que l’immobilier, les télécommunications, l’exploitation minière et sa participation dans Endeavour Mining.

Publicité

Malgré cette perte substantielle, l’investissement de Sawiris dans Orascom Construction reste stable au cours des premières semaines de 2024. Cette participation s’est avérée résiliente, générant des gains significatifs et offrant un point positif au milieu des défis globaux du marché pour le magnat égyptien. La diversification de ses actifs a sans doute joué un rôle crucial dans la préservation de sa richesse, malgré les récentes turbulences.

La majeure partie de la fortune de Naguib Sawiris, évaluée à 6,28 milliards de dollars, provient de liquidités et d’actifs privés. Il a accumulé cette richesse en vendant sa participation dans la société de télécommunications russe Vimpelcom pour environ 4,1 milliards de dollars entre 2011 et 2012. Même si sa valeur nette a diminué récemment, Naguib Sawiris demeure l’une des personnalités les plus riches d’Égypte et de la région plus large du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Actuellement, il se positionne juste derrière son jeune frère Nassef Sawiris, qui tire sa richesse de ses participations dans OCI NV, un fabricant mondial de produits azotés, et des actions du géant allemand des vêtements de sport Adidas. En dépit de cette fluctuation récente, la position financière de Naguib Sawiris sur la scène mondiale demeure solide