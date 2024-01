Ce pays africain prévoit un budget de 2 milliards pour le tourisme

Lomé, lac Togo, Aného ou encore régions des plateaux ou pays Tamberma… Le Togo est un pays d’Afrique aux multiples lieux à découvrir. Et les dirigeants sont bien décidés à mettre en avant cette richesse culturelle et historique, en investissant massivement dans le tourisme et son développement.

En Afrique, la question du tourisme est centrale. Et de plus en plus de pays souhaitent investir massivement dans leurs infrastructures pour attirer de nouvelles personnes sur leur territoire. C’est notamment le cas du Togo qui a annoncé un investissement record dans ce secteur de leur économie. Un secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire de 2019 – 2021, mais qui commence peu à peu à reprendre des couleurs.

Le Togo investira 2 milliards dans le tourisme

C’est à ce titre que le gouvernement togolais a confirmé l’information selon laquelle il allait financer à hauteur de 2 milliards FCFA, certains projets visant à redorer l’image du pays auprès des voyageurs… À commencer par le projet de création d’une nouvelle plateforme de réservation d’hôtels pour le tourisme d’affaires. Cette plateforme mettra en relation hôtels, touristes et organisateurs de grands événements.

Une autre partie de ce budget de 2 milliards (qui correspond à 58% du budget total alloué au ministère de la Culture et du Tourisme) sera directement allouée à la restauration de divers sites touristiques ou au développement de nouvelles infrastructures. On pense notamment à un complexe hôtelier ainsi qu’à un tout nouvel espace de reboisement à Koutammakou. Enfin, le projet de musée d’histoire à Kamina sera, lui aussi, terminé.

Plus d’un million de visiteurs en 2022

Le Togo est un superbe pays, aux multiples atouts touristiques. Et c’est aussi l’un des pays les plus visités de la région ! En 2022, plus d’un million de personnes s’étaient ainsi rendues sur place, pour 25 milliards FCFA de recette. C’est près du double par rapport à 2020, ou 480.000 touristes avaient ainsi visité le pays. Si les objectifs pour les prochaines annoncées n’ont pas été officiellement annoncés, on imagine toutefois que les attentes sont importantes.