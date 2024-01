Ce pays du Maghreb va construire la plus grande station de dessalement d’Afrique

Le réchauffement climatique implique une hausse des températures, qui elle-même, suppose de plus en plus de sécheresses à travers le monde et notamment dans la région du Maghreb, en Afrique. Face aux dangers que cela représente, plusieurs pays ont décidé d’agir, à commencer par le Maroc.

En Afrique, de plus en plus de pays prennent la mesure des besoins réels de leur société et des défis auxquels les citoyens vont face et vont faire face. Le réchauffement climatique en est l’un des principaux. Et au Maroc, un point en particulier fait peur aux politiques : l’accès à l‘eau potable rendu compliqué à cause de la sécheresse. Face à un constat de plus en plus alarmant, le Royaume a décidé de lancer une gigantesque station de désalinisation de l’eau.

Le Maroc annonce la plus grande station de dessalement d’Afrique

Celle-ci, qui sera la plus grande du continent, pourra produire jusqu’à 300m3 d’eau, à l’année. Cette impressionnante capacité, permettra de doubler les capacités de dessalement de l’eau du Royaume, à 400m3 au total. De quoi répondre aux besoins grandissants de la population, mais aussi et surtout, aux besoins de l’industrie agroalimentaire, l’un des piliers de l’économie marocaine.

Cette solution a été adoptée après que les décideurs du pays ont noté que depuis six ans, la sécheresse frappe durement le Maroc. Les fortes températures et le trop peu de pluie oblige le pays à puiser dans ses ressources, qui s’amenuisent au fil du temps. D’ici à 2030, 15 autres usines de dessalement de l’eau seront construites, permettant ainsi d’assurer un apport hydrique à l’ensemble des habitants.

30 autres stations devraient voir le jour

Un projet qui ne manquera pas d’alerter les défenseurs de l’écologie, pour qui ces usines sont une conséquence du réchauffement climatique et non pas une solution. D’autres fustigent le fait que des acteurs étrangers soient impliqués dans leur construction. Dans le cas de l’usine de Casablanca, c’est l’entreprise espagnole Acciona qui en aura la charge, accompagnée de deux autres sociétés marocaines.