Cette multi-millionnaire redistribue sa fortune pour ne pas mourir riche

Dans le monde des affaires et de la richesse, Abigail Disney représente un cas exceptionnel. Héritière du nom prestigieux de Disney, elle détient une partie de l’empire construit par son grand-père Roy et son grand-oncle Walt. Pourtant, contrairement à l’image stéréotypée de l’héritière, Abigail a choisi un chemin différent, en utilisant sa fortune et son influence pour dénoncer et corriger les inégalités sociales, notamment au sein même de l’entreprise Disney.

L’engagement d’Abigail pour la justice sociale a été fortement influencé par sa rencontre avec les employés des parcs d’attraction Disney aux États-Unis. Interpellée par un message d’un employé nommé Ralph, elle s’est rendue sur place pour entendre les histoires de ceux qui travaillent dans les coulisses du monde magique de Disney. Elle a découvert des réalités choquantes : des employés dormant dans leurs voitures ou incapables de se permettre des soins médicaux. Cette prise de conscience a alimenté son désir de changer les choses.

En 2022, elle a produit et coréalisé un documentaire intitulé “The American Dream and Other Fairy Tales”, où elle met en lumière les pratiques sociales discutables de l’entreprise Disney. Ce film a été un élément clé dans la lutte pour l’augmentation du salaire minimum chez Disney, qui a finalement vu une hausse de 50% aux États-Unis. Cette victoire, cependant, n’a pas été accueillie avec enthousiasme par tous les membres de la famille Disney.

Abigail Disney s’est également illustrée par ses actions philanthropiques. Avec un sens aigu de la responsabilité sociale, elle a donné plus de 100 millions de dollars, soit la moitié de sa fortune, au cours des dernières années. Elle affirme avec conviction ne pas vouloir “mourir riche”, et préfère utiliser sa richesse pour contribuer à des causes justes et équitables.

Cependant, Abigail ne voit pas la philanthropie comme la solution ultime. Elle critique l’idée d’une élite riche décidant unilatéralement des projets sociaux à financer. Faisant partie des “Patriotic Millionaires”, un groupe de riches Américains prêts à payer plus d’impôts, elle plaide pour un système plus équitable où les impôts serviraient à financer des services publics essentiels et à réduire les inégalités