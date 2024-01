Cette startup soutenue par Bill Gates va révolutionner ce secteur

Un peu partout dans le monde, le secteur des énergies renouvelables tend à gagner en importance. Face à la menace du réchauffement climatique, de plus en plus d’entreprises se lancent, proposant des services innovants, disruptifs, et pour certains, efficaces. Que ce soit dans le tri et la gestion des déchets, dans le solaire ou l’éolien, certaines entreprises s’en sortent d’ailleurs très bien.

C’est notamment le cas de la société Airloom Energy. ll s’agit d’une jeune startup implantée dans le Wyoming et qui a fait de l’éolien, sa spécialité. Son principal fait d’armes ? L’annonce d’une toute nouvelle technologie alimentée par le vent, qui permettrait de réduire les coûts de production énergétiques, de l’ordre de 70%.

Si produire de l’énergie éolienne n’est plus aussi onéreux qu’il y a quelques années, grâce notamment au développement de nombreux parcs éoliens, les éoliennes en elles-mêmes coûtent excessivement cher. Une éolienne horizontale de 2,5 MW à grande échelle standard pourrait valoir près de 2.1 millions de dollars ! Un chiffre important, auquel ont décidé de s’attaquer les équipes d’AirLoom.

AirLoom annonce des éoliennes 25% moins onéreuses

Aujourd’hui, cette entreprise soutenue par Bill Gates propose un système éolien unique et novateur, qui coûte moins de 225.000 dollars, à puissance égale avec une éolienne de 2.5 MW. Un parc complet pourrait ainsi revenir à environ 6 millions de dollars, soit près de 25% de moins qu’un parc classique. Mais comment en est-on arrivé là ? Premièrement, la taille des éoliennes AirLoom, qui sont bien plus petites que les éoliennes plus classiques.

En outre, c’est leur disposition qui surprend. Ces dernières sont placées sur ce qui ressemble à un circuit de course. Plusieurs poteaux soutiennent “la piste” dans les airs et les éoliennes sont placées tout au long de celle-ci, de manière ovale. Un générateur connecté leur permet ensuite de créer autant d’énergie qu’une éolienne de taille standard (5.000 tours à la minute pour les éoliennes AirLoom, contre 12 pour les installations traditionnelles).

Bill Gates subventionne cette nouvelle technologie

L’entreprise, fondée en 2020, semble vouloir continuer à aller de l’avant. Celle-ci a d’ailleurs reçu 4 millions de dollars de financement de la part de Breakthrough Energy Ventures, société d’investissement montée par Bill Gates, l’ex-dirigeant de Microsoft. De l’argent qui sera utilisé pour accélérer la recherche et le développement d’un prototype à 50 KW de puissance. Un projet très attendu qui, à lui seul, pourrait bien chambouler toute l’industrie éolienne.