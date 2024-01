Comme Bill Gates, Mark Zuckerberg se lance dans un domaine totalement différent

Share on Telegram

Bill Gates est un homme aux multiples affaires. S’il a notamment fait fortune grâce à Microsoft, ce dernier a, depuis, décidé de se diversifier. Il a notamment investi dans la santé, se veut philanthrope et a aussi beaucoup investi dans l’agriculture. Son fonds d’investissement disposerait d’ailleurs de 1.092 kilomètres carrés de terres cultivables.

D’autres semblent d’ailleurs vouloir lui emboîter le pas. C’est le cas de Mark Zuckerberg. Le fondateur de Facebook et du groupe Meta, qui est par la même occasion, l’un des hommes les plus riches de la planète, a récemment annoncé avoir lancé une entreprise spécialisée dans l’élevage de bétail !

Mark Zuckerberg se lance dans l’agriculture

Cette société a vu le jour du côté d’Hawaï. L’objectif de cette société ? Proposer à la vente, de la viande d’une rare qualité. Pour ce faire, le milliardaire a décidé d’investir dans des produits de qualité. Ses bovins sont de race Wagyu et Angus. Ces derniers bénéficieront de produits premium pour se nourrir, comme de la farine de macadamia ou encore… De la bière directement produite au ranch.

Selon certaines sources, le milliardaire américain aurait dépensé, en tout et pour tout, près de 200 millions de dollars pour s’offrir son ranch et des terres agricoles, qui lui permettront de développer son activité. Un terrain exceptionnellement grand, de près de 6km², qui comprend une plage privée ainsi qu’un bunker souterrain, qui a récemment fait la une des médias.

Des bovins, élevés dans son ranch

Sur ces terres, seront donc élevés les bovins. Mais Mark Zuckerberg a également annoncé que des hectares entiers seront réservés à la culture du macadamia, pour devenir autosuffisants et permettre à ses bœufs de pouvoir consommer un produit local. Chaque bovin en consommant entre 2.200 et 5.500kg par an, il était nécessaire de pouvoir répondre à cette demande.

Une manière pour le milliardaire américain de diversifier ses activités et de se détacher du monde de la tech’, bien qu’il reste toujours à la tête de sa galaxie, composée des plus grands réseaux sociaux de ce monde, comme Facebook, WhatsApp, Instagram ou encore Threads, un tout nouvel outil, qui se veut concurrent de X (anciennement Twitter, aujourd’hui détenu par Elon Musk).