Dangote: la société de son demi-frère a gagné près de 200 millions $ en 2023

Dans le paysage économique du Nigeria, une entreprise se démarque par ses performances financières impressionnantes : MRS Oil Nigeria Plc. Cette société de commercialisation de pétrole, majoritairement détenue par Sayyu Dantata, demi-frère du magnat Aliko Dangote, a récemment dévoilé ses résultats financiers pour l’exercice 2023, avec des revenus dépassant les 190 millions de dollars. Une croissance remarquable qui confirme la position prédominante de MRS Oil sur le marché.

Cette fulgurante ascension financière s’explique en grande partie par l’augmentation significative des ventes de produits pétroliers. En effet, les revenus de l’entreprise ont grimpé de 80,9 % par rapport à l’année précédente, passant de 100,78 milliards de nairas à 182,31 milliards de nairas. Cette expansion est notamment due à l’envolée des prix du Premium Motor Spirit (PMS) et à une hausse des ventes de gasoil automobile (AGO), reflétant une forte demande sur le marché.

Les performances impressionnantes de MRS Oil se traduisent également par une augmentation significative du bénéfice d’exploitation, qui a plus que doublé par rapport à l’année précédente. De même, le bénéfice après impôts a connu une croissance spectaculaire, augmentant de plus de 270 %. Ces chiffres témoignent d’une gestion efficace et d’une rentabilité accrue pour l’entreprise.

Sayyu Dantata, en tant qu’actionnaire majoritaire de MRS Oil, détient 60 % de la société, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur de l’industrie pétrolière nigériane. À travers sa société d’investissement MRS Africa Holdings, Dantata s’affirme comme l’un des investisseurs les plus influents de la Nigerian Exchange (NGX), renforçant ainsi son empreinte dans le secteur.

L’expansion de MRS Oil ne se limite pas au Nigeria. En effet, l’entreprise étend ses activités à plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, notamment le Bénin, le Togo, le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Cette présence régionale confirme le rayonnement international de MRS Oil et sa capacité à s’implanter efficacement sur des marchés diversifiés.