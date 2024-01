Dédollarisation: la Russie lance une nouvelle opération avec l’Inde

Les pays membres des BRICS continuent d’œuvrer afin de ne plus utiliser le dollar américain dans le cadre de leurs échanges. Récemment, la Russie et l’Inde ont ainsi annoncé le début d’un tout nouveau partenariat basé sur le numérique, qui pourrait permettre de développer de nouveaux liens et compétences.

De plus en plus, certains pays optent pour une stratégie leur permettant de régler leurs échanges commerciaux, en utilisant leur monnaie nationale. Un processus de dédollarisation qu’on observe surtout au sein des membres des BRICS et BRICS+. Toujours dans ce même objectif de moins dépendre du dollar, l’Inde et la Russie ont récemment annoncé la création d’une économie numérique commune.

Russie et Inde annoncent un nouveau partenariat

En effet, c’est à l’occasion d’une visite d’une délégation russe à New Delhi, lors de l’événement “Smart Cities India” (qui s’est tenu entre le 17 et le 19 janvier 2024) que cette annonce a été effectué, notamment par Sergey Cheremin, membre du Conseil de coopération économique avec l’Inde. En marge de l’ouverture du sommet, celui-ci a rappelé dans un premier temps les liens étroits qui unissaient les deux pays.

Il est ensuite allé plus loin, en expliquant que Delhi et Moscou étaient toutes deux unies par une envie commune : créer une infrastructure moderne, prometteuse et pérenne, dans les secteurs de l’information et du numérique. Un projet commun qui devrait permettre de renforcer et développer les synergies entre les deux nations, afin de leur assurer la place de leaders dans ces domaines.

Une monnaie unique ?

Une déclaration qui semble confirmer que le projet d’économie commune, voire de monnaie commune au sein des BRICS n’est peut-être pas mort, quand bien même il ne semble plus vraiment être au goût du jour. En effet, de moins en moins, le sujet est évoqué. Vladimir Poutine a lui-même rejeté l’idée d’une devise unique à ce stade, mais a appelé à un système logistique commun, pour permettre des paiements en devises nationales.