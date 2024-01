Défaite de l’Algérie à la CAN : le coup de grâce pour Belmadi ?

L’équipe d’Algérie de football a subi une défaite majeure à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, s’inclinant 1-0 face à la Mauritanie. Cette défaite signifie non seulement l’élimination de l’Algérie dès le premier tour, mais elle pourrait également marquer un tournant décisif pour l’avenir de l’entraîneur Djamel Belmadi.

La Mauritanie a créé l’histoire en remportant sa première victoire à la CAN, une performance remarquable contre une équipe algérienne qui, malgré une domination stérile, n’a pas réussi à percer la défense des Mourabitounes. Le seul but du match, inscrit par Dellahi à la 37e minute, a suffi pour assurer une victoire historique pour la Mauritanie et une qualification inespérée pour les huitièmes de finale.

Un entraîneur très critiqué

Du côté de l’Algérie, les choix tactiques de Belmadi ont été critiqués. Laisser des joueurs clés comme Riyad Mahrez et Youcef Belaïli sur le banc au début du match s’est avéré coûteux. Malgré leur entrée en seconde période, l’Algérie n’a pas réussi à inverser le cours du match. Les tentatives de l’Algérie, principalement via des coups de pied arrêtés, se sont avérées infructueuses face à une défense mauritanienne bien organisée et un gardien de but en forme, Niasse Mbaye.

Cette défaite marque le troisième échec majeur pour Djamel Belmadi en seulement deux ans, après une sortie précoce lors de la CAN précédente et une élimination lors des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun. Ces résultats ont conduit à une montée des critiques à l’encontre de Belmadi, dont l’approche et les choix tactiques sont de plus en plus remis en question.

Dans une conférence de presse d’après-match, Belmadi a exprimé sa frustration mais n’a pas fourni publiquement de réponses claires concernant l’avenir. Sa déclaration selon laquelle il discuterait de son avenir une fois de retour en Algérie laisse planer le doute sur sa position. De plus, selon des rapports non confirmés de « RMC Sport », Belmadi aurait annoncé sa démission aux joueurs dans le vestiaire après la rencontre.

Cette défaite contre la Mauritanie et l’élimination de la CAN-2023 soulèvent de sérieuses questions sur l’avenir de Belmadi à la tête de l’équipe nationale algérienne. Avec des supporters algériens exprimant clairement leur désir de changement, l’heure est peut-être venue pour un nouveau chapitre dans le football algérien.