Drame : une star du football décède en plein match

Le monde du football est en deuil. Luis Tejada, la légende panaméenne du football, est malheureusement décédé ce dimanche 28 janvier. L’attaquant s’est écroulé sur le terrain alors qu’il participait à un match de gala dans son pays. Selon des sources concordantes, l’homme de 41 ans fut transporté d’urgence à l’hôpital où il va malheureusement succomber d’une crise cardiaque. El matador est une légende absolue de la sélection nationale du Panama.

Sélectionné à 108 reprises, Luis Tejada a marqué 42 buts pour son pays. Il est tout simplement le meilleur butteur de l’histoire du Panama. Le quadragénaire était un amoureux du ballon rond. Jusqu’en fin 2023, Luis Tejada évoluait avec le club de Potros del Este basé au Panama. Ce n’est pas la première fois qu’un footballeur trouve la mort sur un terrain. La plupart des décès sont liés à des problèmes cardiaques.

Qu’est-ce qui peut expliquer cela ? Comme tout sportif de haut niveau, les footballeurs sont prêts à repousser les limites de leur corps pour rester au top. Doit-on conclure que les footballeurs présentent plus de risques de contracter des maladies cardiaques ? Pour le moment, aucune étude scientifique ne permet de faire une corrélation. Luis Tejada était un globe-trotteur qui a fait parler son talent dans les championnats de la Colombie, du Pérou, du Mexique et des États-Unis.

En 2018, il était le fer de lance de l’équipe du Panama qui a participé pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du monde. Luis Tejada avait alors montré de belles choses sur le terrain. Attaquant vif, véloce et très bon de la tête, l’attaquant panaméen était un butteur complet qui était obsédé par le but. Il a contribué à tracer la voie pour les générations futures et son titre de meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Panama risque de perdurer dans le temps.