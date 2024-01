Drones américains au Bénin : Les mises en garde du Front Patriotique

Selon une publication de Wall Street Journal le 3 janvier 2024, les Etats-Unis seraient en pourparlers avec trois pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Bénin pour y installer des bases de drones militaires. Selon le journal américain, l’objectif poursuivi serait de « contrer les groupes djihadistes et les influences de la Chine en Afrique de l’Ouest ». « Ces pays, bien que relativement stables et prospères, font face aux risques de retombées de la présence de groupes djihadistes dans la région du Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger », précise le même article.

En se référant à cette publication, le Front Patriotique (FP) s’oppose à cette volonté manifeste des américains d’installer des bases de drones militaires au Bénin, au Ghana et en Côte d’Ivoire. C’est à travers une tribune publiée le mardi 16 janvier 2024. « Toute cela sonne comme une provocation », a déclaré Laurent Mètongnon, le coordonnateur général du FP. A l’en croire, c’est une manœuvre mise en place par l’OTAN pour déstabiliser ou détruire les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui ont décidé de « mutualiser leurs efforts de guerre contre les groupes terroristes et de chasser les troupes françaises qui les entretenaient et les protégeaient ».

« Le projet d’installation des bases de drones militaires américains dans notre pays, en Côte-d’Ivoire et au Ghana rentre dans le plan diabolique d’aide de l’OTAN aux groupes terroristes », alerte le Front Patriotique pour qui les États-Unis veulent installer une base de drones militaires au Bénin pour leurs propres intérêts et ceux de l’OTAN. Laurent Mètongnon et les siens y voient en cette démarche des USA de l’impérialisme. Lequel, selon le FP a contribué à la destruction de la Lybie, de l’Irak et de l’Afghanistan.

« L’impérialisme américain ne vient pas sur nos côtes pour combattre les djihadistes ! Il ne l’a jamais fait », martèle Laurent Mètongnon dans la tribune. Il en veut pour preuve le cas du Niger où les terroristes continuent d’opérer malgré la présence des américains dans ce pays depuis une dizaine d’années. « En ayant déjà accueilli les troupes militaires françaises dans notre pays, Patrice Talon aggraverait son cas s’il se permettait une nouvelle forfaiture en autorisant les troupes américaines à s’installer sur le sol de Béhanzin, de Bio Guèra, de Saka Yérima et Kaba », prévient le Front Patriotique.

Laurent Mètongnon alerte le peuple béninois et l’invite à s’opposer à tout projet d’installation de base de drones militaires. En tout état de cause, le Front Patriotique met en garde le président Patrice Talon et l’avertit « qu’il sera le seul responsable devant notre peuple, devant les mânes de nos ancêtres et devant l’Histoire de cette nouvelle forfaiture en préparation ».