Les Obama soutiennent officiellement Kamala Harris pour la présidentielle aux USA

L’ancien président Barack Obama et son épouse Michelle ont officiellement apporté leur soutien à la vice-présidente Kamala Harris dans sa course à la présidence des États-Unis. Cette annonce met un terme aux diverses spéculations et commentaires qui laissaient entendre une possible réticence de l’ancien chef d’État à soutenir l’actuelle numéro deux de l’administration Biden. Le couple Obama a exprimé sa confiance en la capacité de Harris à diriger le pays, soulignant son expérience, sa vision et sa force de caractère comme des atouts essentiels pour relever les défis actuels.

Le soutien des Obama annoncé en grande pompe dans les médias américains depuis quelques minutes intervient quelques jours après le retrait du président Joe Biden de la course à sa propre succession. Initialement, Barack Obama s’était abstenu de prendre position, se contentant de saluer la décision de Biden sans mentionner explicitement Harris. Cependant, la déclaration commune du couple présidentiel ne laisse désormais plus de place au doute quant à leur engagement envers la vice-présidente.

Dans leur communiqué, les Obama ont souligné le parcours impressionnant de Kamala Harris, rappelant ses fonctions de procureure générale de Californie, de sénatrice et enfin de vice-présidente. Ils ont insisté sur le fait que Harris possède non seulement un curriculum vitae solide, mais aussi les qualités nécessaires pour diriger le pays dans un contexte particulièrement complexe.

L’annonce a été accompagnée d’une vidéo montrant Harris recevant un appel téléphonique du couple Obama, une mise en scène qui témoigne de la chaleur de leurs relations et de l’importance accordée à ce soutien. La réaction émue de la vice-présidente souligne l’impact potentiel de cet appui sur sa campagne.

Depuis l’annonce du retrait de Biden, Harris a multiplié les apparitions publiques, adoptant un ton plus offensif envers ses adversaires républicains. Lors d’un événement à Houston devant le syndicat des enseignants, elle a critiqué ce qu’elle qualifie de politiques « extrémistes » du camp adverse, établissant un contraste net entre les priorités démocrates et républicaines.

Face à cette nouvelle donne, Donald Trump, candidat républicain à la présidence, a rapidement ajusté sa stratégie, concentrant désormais ses attaques sur Harris. Il a notamment qualifié la vice-présidente de « menteuse » et de « marxiste radicale de gauche » sur sa plateforme de médias sociaux, signalant le début d’une campagne qui s’annonce particulièrement virulente.

L’appui des Obama pourrait s’avérer crucial pour consolider le soutien de la base démocrate autour de la candidature de Harris. Alors que la vice-présidente bénéficie déjà du soutien d’une majorité de délégués démocrates, l’engagement du couple Obama à « faire tout ce qu’il peut » pour l’élire renforce sa position en vue de la convention du parti en août.