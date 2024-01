Faux certificat covid: cet ancien président « dans la sauce »

Share on Telegram

En 2019 – 2020, l’épidémie de Covid-19 a ravagé le monde entier, forçant des dizaines de pays à devoir se replier sur eux-mêmes, le temps de plusieurs semaines de confinement. Près de 4 ans après le début de l’épidémie, les conséquences de la maladie se font toujours ressentir que ce soit sur l’économie mondiale, le nombre de personnes toujours malades… Ou au sujet de découvertes parfois surprenantes.

C’est notamment le cas avec Jair Bolsonaro. En effet, d’après certaines informations dévoilées par le bureau du contrôleur général du Brésil, l’ancien président brésilien aurait bénéficié d’un faux document, d’un faux certificat de vaccination contre ce même Covid-19. Ce dernier ne devrait toutefois pas être inquiété par les forces de l’ordre, le bureau du contrôleur ayant réclamé le classement sans suite de l’affaire.

Jair Bolsonaro, un faux certificat de vaccination

Cette découverte a toutefois été rendue possible par une récente enquête ouverte. Il s’est avéré, in fine, que certaines incohérences ont été relevées entre les documents fournis par le ministère brésilien de la Santé et les informations croisées, récupérées dans le carnet de vaccination de Jair Bolsonaro. Ce carnet fait état de l’administration d’une dose de vaccin à Sao Paulo, au mois de juillet 2022.

Or, il s’est avéré après étude que cette vaccination n’a donc jamais eu lieu. Résultat, le certificat qu’a pu récupérer l’ancien président est un faux. L’enquête n’ira toutefois pas plus loin, car il n’existe aucune preuve matérielle qui permette de retrouver les personnes responsables d’avoir délivré ce faux document. En effet, un très grand nombre de fonctionnaires a pu avoir accès aux fichiers permettant de jouer sur les données.

700.000 décès liés au covid-19

L’épidémie de Covid-19 reste un douloureux souvenir au Brésil, ou plus de 700.000 personnes sont décédées des suites de complications en lien avec le virus. Jair Bolsonaro, quand bien même a donc tenté de faire croire à la population brésilienne qu’il s’était fait vacciner contre la maladie, n’a jamais caché sa méfiance envers les vaccins anti-covid, qu’il a toujours ouvertement critiqué.