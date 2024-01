Gaz : ce pays maghrébin vise grand avec son gigantesque gisement

Voilà quelque temps maintenant que le monde a enclenché divers mécanismes pour activer le processus de transition énergétique. Actuellement, il y a un gros lobbying autour des énergies alternatives. Cependant, de l’avis de nombreux experts, les hydrocarbures vont continuer à tirer l’économie mondiale pendant encore de nombreuses années.

L’Afrique regorge de quantité phénoménale d’hydrocarbures. De grands gisements de pétrole et de gaz sont disséminés un peu partout sur le continent africain. Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, le gaz est devenu l’une des ressources les plus recherchées sur le marché. En Afrique, il y a un pays en particulier qui attire de nombreux regards, car son potentiel gazier est immense. Il s’agit de la Mauritanie. Le potentiel du pays maghrébin est tellement grand que les experts du FMI estiment que cet hydrocarbure sera en mesure de faire basculer l’économie nationale dans une autre dimension.

L’un des plus importants projets gaziers de la Mauritanie est le gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim qui est situé dans une zone à proximité du Sénégal. Des experts du FMI en mission en Mauritanie ont déclaré que l’entrée en service du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim va faire grimper le taux de croissance de la nation maghrébine à 5,1 % en 2024. Toujours selon les experts, ce taux de croissance va atteindre 14,3 % en 2025. D’après les prévisions de l’institution financière internationale, les perspectives sont extrêmement alléchantes pour la Mauritanie.

Le pays s’apprête à faire son entrée de manière spectaculaire dans le cercle des nations productrices de gaz. Pour la mise en œuvre du projet Grand Tortue Ahmeyim, la Mauritanie sera soutenue par des mastodontes du secteur, à savoir les entreprises BP et Kosmos Energy. Selon des sources concordantes, dès sa mise en exploitation, le site gazier va produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Le volume va atteindre 5 millions de tonnes par an en 2027 et 10 millions de tonnes à partir de 2030. Grand Tortue Ahmeyim n’est pas le seul projet d’envergure de la Mauritanie. Le potentiel gazier mauritanien, pris dans sa globalité, est estimé à 80 000 milliards de pieds cubes.

À l’instar de divers pays du Sahel ouest-africain, la Mauritanie a connu les affres de l’insécurité avec les incursions armées de groupes terroristes. Les autorités mauritaniennes ont mis en place des plans de lutte audacieux combinant stratégie militaire et sociale pour en finir avec le phénomène terroriste. Aujourd’hui, la Mauritanie peut être considérée comme un îlot de sécurité dans le Sahel même s’il est important de toujours rester sur ses gardes. Après avoir réussi le pari de la stabilité sécuritaire, le pays compte maintenant se consacrer avec énergie au développement de son économie.