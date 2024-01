Guerre contre la Russie: l’armée de ce pays appelle à se préparer

Dans un contexte de tensions internationales croissantes, le général Martin Wijnen, commandant des forces terrestres néerlandaises, a mis en garde dans une interview accordée à De Telegraaf, soulignant la nécessité pour la société néerlandaise, pas seulement l’armée, de se préparer sérieusement à la possibilité d’une guerre avec la Russie.

Wijnen a souligné l’importance de suivre l’exemple des pays nordiques et baltes tels que la Suède, la Finlande et les pays baltes, qui ont mis en place des mesures de préparation plus robustes en raison de leur proximité avec la Russie. Cette préparation inclut des réserves d’eau et de nourriture pour la population, soulignant la nécessité d’une approche holistique de la défense nationale.

Concernant les capacités militaires de la Russie, le général a insisté sur le fait qu’une armée puissante est nécessaire pour agir comme un moyen de dissuasion, affirmant que « la Russie ne comprend qu’une seule langue: celle d’une force armée robuste« . Cette perspective souligne l’urgence de combler le manque de personnel dans les forces armées néerlandaises.

Pour relever ce défi, Wijnen met en avant le service militaire volontaire pour les jeunes, introduit cette année, avec l’espoir d’attirer entre 2.000 à 3.000 jeunes par an. Il envisage qu’un tiers de ces jeunes poursuive une carrière dans l’armée et un autre tiers devienne réserviste, contribuant ainsi à créer une « carapace de jeunes de 18 ans » pour renforcer les rangs de l’armée.

Cette stratégie, visant à impliquer activement la jeunesse dans la défense nationale, est une étape cruciale pour la préparation des Pays-Bas à faire face aux défis sécuritaires de demain. Elle témoigne de la reconnaissance de l’importance de la jeunesse dans la construction de la résilience nationale.