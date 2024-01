La Chine introduit un mode de paiement révolutionnaire

Share on Telegram

La technologie évolue rapidement, très rapidement même, notamment en ce qui concerne son argent. Banque en ligne, applications et désormais méthodes de paiement, les utilisateurs disposent aujourd’hui de nombreuses possibilités. Récemment, en Chine, Tencent a même lancé le paiement à l’aide d’un geste de la main.

Implanté du côté de Shenzen, le groupe chinois a confirmé le lancement de son service de paiement par simple lecture de la paume de la main. Ainsi, il sera bientôt possible, pour les chinois, de payer ses courses, ses tickets de transports et l’ensemble de ses achats physiques, en magasin, avec un léger mouvement. Un projet qui permettra aux personnes qui souhaitent s’y prêter de laisser leurs documents importants à la maison et de gagner pas mal de temps.

Tencent souhaite démocratiser le paiement par la main

Cette technologie n’est toutefois pas nouvelle. En effet, des groupes comme Amazon, l’ont déjà déployé. En revanche, Tencent rêve d’être l’entreprise par qui la généralisation de cette méthode de paiement arrivera. Au point de faire du paiement par paume de la main la nouvelle norme ? Si la route est encore longue, les représentants du groupe affirment être confiants quant à la réussite de leur projet.

Ce service, intitulé Weixin Palm Payment, fait partie intégrante du service Weixin Pay, une application qui découle de WeChat, la super-application chinoise, qui est aussi aux mains de Tencent. Le logiciel permet de simplement poser sa main sur un capteur qui viendra analyser les empreintes individuelles ainsi que les motifs des veines de la peau, pour identifier le payeur qui se verra ensuite débiter en l’espace de quelques secondes. C’est simple, rapide et indolore.

Un marché en plein boom

Et les chiffres sont plutôt encourageants. En effet, le marché du paiement biométrique pourrait, d’ici à 2026, concerner 3 milliards de personnes, pour une valeur de 5.8 trillions de dollars. Une nouvelle économie sur laquelle la Chine souhaite donc surfer et qui attire du monde… À commencer par les USA. JP Morgan a confirmé le lancement à venir de son programme pilote de paiement par main.