Face au Dollar, Le Yuan chinois gagne en popularité dans cette région

Les récents développements économiques démontrent la volonté soutenue de la Chine d’internationaliser le yuan, sa monnaie nationale. Ces efforts s’étendent à divers secteurs, notamment les échanges de devises, la monnaie électronique, les transactions transfrontalières et la monnaie numérique. Cette tendance s’intensifie principalement au sein des États du Golfe, où la Chine renforce activement sa présence économique.

Le 28 novembre 2023, un accord significatif a été conclu entre la Banque populaire de Chine et la Banque centrale des Émirats arabes unis. D’une valeur de 4,89 milliards de dollars américains sur cinq ans, ce renouvellement de l’accord de swap de devises illustre l’engagement croissant entre ces deux entités. De manière tout aussi notable, les deux banques ont signé un protocole d’accord visant à intensifier leur collaboration dans le développement de la monnaie numérique, une étape clé vers l’adoption mondiale du yuan.

Parallèlement, le marché financier de Dubaï, en partenariat avec le Nasdaq Dubaï et la Bourse de Shanghai, a établi un protocole d’accord couvrant divers domaines de la coopération financière numérique. Cette collaboration renforcée entre les marchés financiers chinois et émiratis promet de stimuler davantage les échanges et les investissements entre les deux régions.

L’évolution des échanges de devises entre la Chine et les Émirats arabes unis, amorcée en 2012, a atteint un jalon significatif en mars 2023 avec le tout premier achat de gaz naturel liquéfié en yuans. Cette transaction marque un pas concret vers l’utilisation du yuan dans les échanges commerciaux entre les deux partenaires.

Le 20 novembre 2023, un autre accord majeur a été conclu entre la Banque populaire de Chine et l’Autorité monétaire saoudienne. D’une valeur de 6,98 milliards de dollars sur trois ans, ce swap de devises renforce les liens financiers entre la Chine et l’Arabie saoudite. De plus, des sociétés saoudiennes ont été cotées à la Bourse de Hong Kong, soulignant l’intégration croissante des marchés financiers chinois et saoudiens.