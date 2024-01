La famille de ce milliardaire d’Afrique du Nord a gagné 21,6 millions $ en 2 semaine

Share on Telegram

La scène financière égyptienne a récemment été témoin d’un phénomène impressionnant alors que la famille Ghabbour, une figure éminente parmi les milliardaires égyptiens, a enregistré une augmentation significative de sa participation dans GB Corp. Au cours des deux dernières semaines, les gains se sont élevés à 21,6 millions de dollars, une croissance qui n’est pas passée inaperçue dans les cercles financiers du pays. Cette augmentation est étroitement liée à la récente flambée du cours de l’action du conglomérat à la bourse égyptienne.

Depuis le début de l’année, les données compilées par Billionaires.Africa révèlent que la part de la famille Ghabbour dans le constructeur automobile égyptien a augmenté de 669,12 millions de livres égyptiennes (21,65 millions de dollars). Cette tendance haussière témoigne de la confiance continue des investisseurs locaux dans le potentiel de croissance du groupe GB Corp.

Fondée en 1985 par feu Raouf Ghabbour, magnat de l’automobile respecté, GB Corp s’est imposée comme l’un des principaux distributeurs et assembleurs automobiles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Actuellement, la famille Ghabbour détient une participation de 62,9 % dans le constructeur automobile, consolidant ainsi son statut d’investisseur parmi les plus riches de la bourse égyptienne.

Sous la direction éclairée de la famille, GB Corp a connu une expansion significative, culminant récemment avec une initiative de changement de marque visant à unifier les différentes unités du groupe. Parmi celles-ci figurent GB Auto, GB Capital, GB Logistics, GB Ventures, GB Academy et la Ghabbour Foundation for Development.

L’ascension fulgurante des actions de GB Corp à la bourse égyptienne, avec une augmentation de 12,07 % depuis le début de l’année, a eu des répercussions substantielles sur les actionnaires, notamment la famille Ghabbour. Cette récente hausse a propulsé la participation de la famille de 5,54 milliards de livres égyptiennes (179,42 millions de dollars) à 6,21 milliards de livres égyptiennes (201,08 millions de dollars) au moment de la rédaction, générant des gains totaux de 669,12 millions de livres égyptiennes (21,65 millions de dollars) en seulement 14 jours.