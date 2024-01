Le Niger en colère contre la CEDEAO après un faux bond

Share on Telegram

La tension monte entre le Niger et la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) suite à l’annulation inattendue d’une réunion cruciale prévue à Niamey. Cette rencontre, essentielle pour discuter de la levée des sanctions imposées au Niger après le coup d’État du 26 juillet 2023, n’a pas eu lieu, exacerbant les frustrations des autorités nigériennes.

Initialement, la délégation de la CEDEAO, incluant d’éminentes personnalités telles que l’ancien président nigérian Abdulsalam Aboubakar et des ministres des Affaires étrangères de Sierra Leone et du Bénin, devait arriver à Niamey pour négocier avec le CNSP, dirigé par le Général Abdourahmane Tiani. Cependant, seuls le ministre togolais des Affaires étrangères, Prof. Robert Dussey, a pu faire le déplacement, mettant en lumière les divisions au sein de la CEDEAO et laissant les autorités nigériennes dans l’attente.

Les efforts diplomatiques du Niger pour apaiser les tensions et trouver des solutions aux sanctions imposées par la CEDEAO semblent être entravés par des obstacles répétés. Le Premier ministre nigérien, Mahaman Lamine Zeine, a exprimé son mécontentement face à cette situation, qualifiant l’attitude de la CEDEAO de « mauvaise foi » et suggérant l’influence d’autres pays derrière cette absence.

La CEDEAO, de son côté, attribue l’échec de cette mission à des problèmes techniques ayant empêché la délégation de quitter l’aéroport d’Abuja. Elle exprime ses regrets et sa volonté de reprogrammer la mission au plus vite, mais ces explications peinent à apaiser les tensions.

L’absence de cette délégation à la réunion prévue soulève des questions sur la légitimité et l’efficacité des sanctions, jugées « illégales » par le Premier ministre Zeine. Les autorités nigériennes, en cherchant à normaliser les relations avec la CEDEAO, trouvent leurs efforts constamment entravés, alimentant un sentiment d’isolement et de frustration.

Cette situation met en évidence les défis auxquels sont confrontées les institutions régionales africaines dans la gestion des crises politiques. Le Niger, en quête de soutien international, notamment auprès de la Russie, se retrouve dans une impasse diplomatique avec la CEDEAO, mettant en péril la stabilité de la région et laissant la population nigérienne dans l’incertitude.