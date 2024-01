Malgré ses dons astronomiques, l’ex-femme de Bezos est la 4è femme la plus riche du monde

Depuis son divorce en 2019 avec le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, MacKenzie Scott a fait sensation en embrassant une philanthropie sans précédent. Avec un total de près de 16,6 milliards de dollars donnés à diverses causes, dont 2,2 milliards de dollars rien qu’en 2023, Scott a redéfini le paysage de la philanthropie moderne. Ses dons ont touché 360 causes et œuvres caritatives aux États-Unis, au Kenya, en Inde et au Brésil, illustrant ainsi une portée mondiale de ses efforts.

Alors que son ex-mari, Jeff Bezos, continue d’étaler sa richesse avec l’acquisition récente d’un yacht de 100 millions de dollars pour rejoindre sa flotte déjà impressionnante, MacKenzie Scott a adopté une approche diamétralement opposée. Son style de don, caractérisé par sa nature illimitée et non sollicitée, offre une flexibilité inégalée aux organisations bénéficiaires, leur permettant d’utiliser les fonds de manière créative et adaptée à leurs besoins.

Malgré les fluctuations annuelles, ses contributions restent parmi les plus importantes de l’histoire de la philanthropie. En 2022, par exemple, Scott a généreusement offert 3,8 milliards de dollars à 465 organisations. Ses dons, variés et sporadiques, couvrent un large éventail de domaines, de l’aide aux communautés rurales en Inde aux services de santé reproductive et aux initiatives d’aide juridique.

Parmi les bénéficiaires notables de ses dons figurent des organisations telles que l’Association des journalistes asiatiques-américains, le Howard University College of Medicine, Canopy Planet, Start Early et le Malaria Consortium. Ces contributions ont un impact significatif dans divers secteurs, reflétant l’engagement de Scott envers la résolution des défis mondiaux les plus pressants.

Alors que Jeff Bezos continue d’investir dans des symboles de luxe et de pouvoir, MacKenzie Scott démontre la puissance transformative de la philanthropie. Son engagement envers le partage de sa richesse témoigne d’une vision plus large et plus inclusive de la prospérité, mettant en lumière le potentiel de l’argent pour catalyser un changement social positif à grande échelle. En tant que quatrième femme la plus riche du monde, Scott inspire non seulement par ses dons généreux, mais aussi par sa volonté de créer un impact durable dans le monde.