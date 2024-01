Médiation au Niger : Le voyage de la délégation de la Cedeao avorté, la raison

Annoncés à Niamey ce jeudi 25 janvier 2024 pour une séance de travail avec les autorités nigériennes, les émissaires de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) n’ont pas pu effectuer le déplacement. Et pour cause, l’avion qui leur a été affrété pour cette mission a eu des problèmes techniques à la dernière minute.

« La délégation de la Communauté a passé toute la journée de jeudi à l’aéroport d’Abuja, prête à se rendre à Niamey. Malheureusement, en raison de problèmes techniques de l’avion que la Commission avait affrété, le vol spécial devant conduire la délégation d’Abuja à Niamey n’a pu être effectué », précise un communiqué de l’institution sous régionale.

Publicité

Conséquences, cette mission de négociation confiée à la Task Force Présidentielle par la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao, en accord avec les autorités nigériennes a été purement et simplement reportée aux calendes grecs. Selon le communiqué, une nouvelle date sera donc retenue par les parties prenantes en vue de reprogrammer la mission dans les plus brefs délais, indique le communiqué. Face à cette situation, la CEDEAO dit avoir « présenté ses regrets aux autorités nigériennes » et réitéré par la même occasion son engagement pour trouver un règlement négocié aux problèmes politiques dans la sous-région.

Mais du côté de Niamey, l’on parle de la mauvaise foi de la Cedeao dans la résolution de cette crise qui dure depuis 6 mois jour pour jour. « Nous sommes dans l’obligation de constater qu’il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière et qui poussent à ne pas permettre à notre pays, qui a fait le choix de s’orienter vers la souveraineté, de sortir de cette situation de punition qu’on lui impose », a déclaré Ali Mahamane Lamine Zeine, le premier ministre nigérien au cours d’un point de presse animé jeudi. A cette occasion, le premier ministre a répondu aux rumeurs qui font état de ce que la junte militaire n’aurait pas délivré l’autorisation de vol et d’atterrissage nécessaire à l’avion qui devait transporter la délégation de la Cedeao.

« Dans un premier temps, ils ont prétexté ne pas avoir l’autorisation de survol et d’atterrissage sur notre territoire, cela n’étant pas fondé. Nous allons vous remettre les copies des deux autorisations », explique Ali Mahamane Lamine Zeine, en exhibant les copies des autorisations. La délégation de la Cedeao qui était attendue à Niamey est composée du ministre béninois des affaires étrangères Olushegun Bakari et ses homologues du Togo et de la Sierra Léone. La mission dont elle était investie était de dialoguer avec la junte et d’autres parties prenantes, en vue de convenir d’une courte feuille de route de transition et de mettre en place des organes de transition.