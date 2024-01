Multiplication magique d’argent : un revendeur dépouillé de 15 millions FCFA

Share on Telegram

À travers une publication en date du mercredi 17 janvier 2024, la police républicaine a fait savoir que de faux marabouts se sont évaporés dans la nature, après avoir grugé un revendeur à hauteur de quinze millions de francs CFA, suite à des promesses de multiplication magique d’argent. Dans cette affaire, la police a pu mettre la main sur un instituteur qui a joué le rôle d’interprète entre les escrocs et la victime.

En effet, tout a commencé en décembre 2023. Un groupe d’individus mal intentionnés se faisant passer pour des naturothérapeutes a fait irruption dans la localité de Sonon, arrondissement de Guinagourou, commune de Pèrèrè avec la prétention de guérir plusieurs maladies à partir des feuilles. Au cours de leur séjour et ayant compris que la population de cette localité s’est intéressée à leur projet, ils ont finalement ciblé un revendeur prospère de la localité à qui ils ont promis la multiplication magique de billets de banque.

Pour arriver à leurs fins, ces individus ont sollicité un instituteur communautaire pour briser la barrière de langue. Ils ont réussi à faire déplacer le commerçant vers un couvent à Bohicon. Suite à quelques »démonstrations », ces individus malintentionnés ont convaincu leur victime qu’ils sont en mesure de faire de lui l’homme le plus riche de sa localité. C’est ainsi que le revendeur s’est jeté dans la gueule du loup, en leur versant un montant global de quinze millions six cent quarante mille francs CFA. « Une fois le butin en main, ils se sont évaporés dans la nature. Seul l’interprète a été retrouvé et fait en ce moment l’objet d’une procédure », informe la police. Les autorités policières poursuivent les investigations pour retrouver ce groupe de hors-la-loi.