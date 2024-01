Polémique en Afrique: le soutien d’une société française à la CAN irrite

Entreprise française spécialisée dans le pétrole et les hydrocarbures, Total est une société implantée un peu partout dans le monde et notamment en Afrique ! D’ailleurs, ce géant sponsorise la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire. Un partenariat que beaucoup estiment être “toxique”.

TotalÉnergies est partout dans cette CAN 2024. En effet, le géant français sponsorise très largement la Coupe d’Afrique des Nations. Lors du premier match de cette coupe, opposant les ivoiriens à la Guinée-Bissau, on a notamment pu voir pas mal de messages publicitaires #TotalEnergiesAFCON2023. À la fin du match, le meilleur joueur élu a même reçu le trophée TotalÉnergies !

Total sponsoris la CAN et d’autres compétitions africaines

Un sponsoring nécessaire, la CAN comme toutes les autres grandes compétitions de football ayant besoin de fonds, mais qui irrite. Pour Samm Farai Monro, le directeur du réseau Magamba, il est d’ailleurs triste de voir la CAN être soutenue par une entreprise qui “met le feu” au continent. Problème, comme le rappelle le média Reporterre, ce partenariat risque de durer, puisqu’il a été signé pour 10 ans et concerne, en tout et pour tout, 10 compétitions sur le sol africain.

Or associer l’image d’une entreprise fossile et polluante, qui utilise les ressources du continent africain à outrance, à une coupe de football très populaire, à laquelle participent de grands noms de ce sport, est un moyen, à ses yeux, de détourner l’attention. Pour rappel, en Afrique, Total est le développeur le plus important de nouveaux projets gaziers et pétroliers. Or, l’Agence internationale de l’énergie, l’AIE, soutient que pour préserver la planète, il faut que ces développements cessent immédiatement.

L’Afrique et ses habitants, principaux concernés

Résultat, c’est l’Afrique et ses habitants qui souffrent. Alors que le continent compte pour 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ses habitants (17% de la population mondiale) souffrent de sécheresses, d’inondations et de famines… Au point que 17 des 20 pays les plus directement menacés par les effets du réchauffement climatique sont des pays africains.