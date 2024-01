Que manger pour mieux dormir ? Une spécialiste se prononce

Au niveau mondial, 30% des personnes seraient touchées par un trouble du sommeil. L’insomnie serait le principal de ces différents maux. Si plusieurs techniques existent pour plus facilement s’endormir et passer de meilleures nuits, de plus en plus d’experts appellent à faire davantage attention à un point en particulier : la nutrition.

Professeure en sciences de la nutrition, Erica Jansen a récemment mené une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue The Conversation. L’idée ? Déterminer si les personnes adultes (âgées de 18 ans et plus), en suivant les recommandations gouvernementales (à savoir consommer des fruits et des légumes, tous les jours) passaient de meilleures nuits que les autres.

Publicité

Certains aliments, mieux adaptés au sommeil

Pour ce faire, Jansen a étudié des données qui ont été récoltées entre 2011 et 2016. Et les résultats ont été jugés assez bluffants. En effet, il s’est avéré que les adultes qui ne consommaient pas assez de fruits, de légumes, de légumineuses ou de céréales complètes dormaient moins bien et moins longtemps que les autres. Une seconde analyse a permis de démontrer qu’en effectuant une “cure” de légumes et de fruits (trois mois avant d’étudier les résultats), les gens dormaient mieux et souffraient moins d’insomnie.

Mais alors, quels aliments consommer pour mieux dormir ? L’étude a permis de prouver que la consommation de poissons gras comme le saumon, de produits laitiers ainsi que de kiwis et enfin, de fruits rouges (comme des cerises, des fraises, des myrtilles) supposait un meilleur sommeil, car ils apportent de la mélatonine (l’hormone du sommeil). Haricots ou flocons d’avoine, riches en fibre, apportent quant à eux un acide aminé essentiel au sommeil, le tryptophane.

Alcool, cafés et burgers, à proscrire

En revanche, ce qu’il faut éviter de consommer, ce sont les graisses saturées qu’on retrouve dans les burgers, les frites et les aliments hautement transformés. Il faut aussi savoir mettre de côté les glucides raffinés, qu’on retrouve notamment dans le pain blanc ou encore les pâtes. Enfin, il faut à tout prix éviter l’alcool avant de dormir qui perturbe l’endormissement, les cycles de sommeil et la durée générale de sa nuit. La caféine est également à proscrire, car excitante.