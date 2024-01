Rencontre UP-R et BR: Vers une fusion pour 2026 ?

Les responsables des deux grands partis de la majorité présidentielle se sont retrouvés en début de semaine pour échanger. Il s’agit selon les informations officielles de consolider leur partenariat en vue d’une action plus engagée pour soutenir les initiatives du président Patrice Talon. Seulement, les esprits avertis voient venir une fusion desdits partis dans la perspective des élections générales de 2026. Que penser de cette probable fusion, sera-t-elle une réalité et comment sera-t-elle gérée ? Ce sont là les questions que se posent les observateurs de la scène politique béninoise La rencontre des deux grands partis s’est déroulée sous la présidence effective de Joseph F. DJOGBENOU Président de l’UP le Renouveau et Abdoulaye BIO TCHANE, président du Bloc Républicain et a réuni de hauts responsables des deux partis politiques. L’objectif de cette séance de travail est de consolider le partenariat politique entre les formations politiques soutenant les actions du président Patrice Talon. Elle a été l’occasion pour les deux délégations non seulement d’échanger autour des questions d’actualité nationale et internationale les concernant mais aussi ayant trait au Bénin, mais aussi de faire le point de la mise en œuvre de leur collaboration dans le cadre de la gouvernance du pays. Les deux camps sont parvenus à mettre en place des mécanismes de mutualisation de leurs efforts pour une plus grande efficacité de leurs actions.

Une fusion pour consolider l’électorat

Les deux grands partis resserrent leurs rangs pour continuer à dominer la politique béninoise à l’ère du système car conscients qu’ensemble, on est plus fort et résistant pour aller plus loin, mais aussi dans le cadre des élections générales de 2026. De quelle manière cela se fera-t-il ? Bien difficile de répondre à cette interrogation. Mais tout porte à croire que cette rencontre a soulevé et évalué la possibilité d’une fusion des deux grands partis de la majorité pour affronter les joutes de 2026.

