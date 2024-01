Samsung battu par son éternel rival

La fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024 marquent la période des bilans. Et tous les secteurs sont concernés, notamment celui de la téléphonie mobile. Et comme souvent, ce sont deux entreprises, deux géants du secteur qui s’en sont le mieux tirés : le constructeur sud-coréen Samsung et son homologue américain, Apple.

Entre Samsung et Apple, la bataille a toujours été terrible ! En effet, les deux entreprises ce sont maintes et maintes fois attaquées, devancées, permettant au secteur de la téléphonie de connaître, en quelques années, une formidable avancée. Pour autant, il est vrai que depuis plus de 10 ans, c’est le constructeur sud-coréen qui s’en sort le mieux. Du moins, qui s’en sortait.

Publicité

Samsung, dépassé par Apple

En effet, pour la toute première fois depuis 2010, Samsung a dû céder sa place de leader mondial de la vente de smartphones, à son grand rival, la marque à la pomme… Apple. Une mauvaise nouvelle qui s’ajoute à une première déjà enregistrée, le fait que le marché soit à la baisse ! Sur cette année 2023, 1.17 milliard de nouveaux smartphones ont été vendus, soit 3.2% de moins qu’en 2022 et surtout, le plus faible volume de ventes depuis 2013.

Mais pourquoi une telle hausse ? Deux choses permettent de l’expliquer. La première, c’est le boost des ventes d’Apple grâce à la sortie de son iPhone 15. Le lancement de sa nouvelle gamme a permis d’insuffler un vent de renouveau. Ensuite, la firme de Cupertino surfe sur la tendance du haut de gamme, sur laquelle elle est largement positionnée. Les achats du type comptent pour 20% de parts de marché (PDM). Une autre corde à son arc.

Samsung, Apple et des constructeurs chinois

Une situation macro-économique, qui profite donc à Apple, mais aussi à d’autres concurrents, comme Transsion et Xiaomi. C’est d’ailleurs la tangente. Le marché est baissier, mais les marchés émergents (à commencer par le marché chinois) grappillent des parts de marché. Apple reste toutefois largement en tête, avec 20.1% de PDM sur l’année 2023. Samsung arrive en seconde position, avec 19.4%. Le chinois Transsion a pour sa part glané 8.1% de PDM.