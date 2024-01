Samsung présente le premier écran révolutionnaire microled transparent

Share on Telegram

Tous les ans a lieu le CES de Las Vegas. Il s’agit du plus grand salon international, qui fait la part belle aux innovations ainsi qu’aux nouvelles technologies. Les plus grands acteurs de ce monde s’y rendent, au même titre que de jeunes startups et autres petites entreprises qui tentent de se faire une place dans un monde en constante évolution.

Si certaines inventions technologiques sont surprenantes, d’autres ont une véritable utilité. C’est notamment le cas du côté de chez Samsung. La marque sud-coréenne, connue pour être à la pointe de l’innovation, a récemment dévoilé un tout nouveau type d’écran. Ainsi, après les écrans OLED transparents, la place est désormais faite aux écrans MicroLED transparents !

Samsung dévoile la technologie MicroLED transparents

Le MicroLED est une technologie fascinante, tout en contraste, qui permet d’obtenir des couleurs beaucoup plus prononcées, grâce à des pixels qui produisent d’eux-mêmes leur propre lumière. Une technologie toutefois très coûteuse. Certaines sources affirment, par exemple, qu’un écran de 110 pouces, MicroLED transparent et sans bordure, coûte jusqu’à 150.000 euros !

Des écrans bientôt disponibles ?

Verra-t-on alors, ce type d’engin à la maison ? Pas tout de suite ! S’il est tout à fait possible d’imaginer des écrans MicroLED de petite taille, dans nos usages quotidiens (voiture, montres, écrans tactiles…), pour ce qui est des ordinateurs de bureau ou des télévisions, il faudra encore attendre un peu. Les grands acteurs du numérique font effectivement le pari de 2030 !

D’ici là, il faudra se contenter de la technologie OLED, qui reste super efficace. Les avantages sont nombreux ! Sans trop entrer dans le détail, l’écran se veut bien plus réactif. Il retranscrit beaucoup mieux les mouvements, avec des couleurs qui sont assez nettes. Et cerise sur le gâteau, la technologie est bien maîtrisée. De fait, sur le marché, sont d’ores et déjà proposés des écrans TV.