Sénégal : ce cadre de la sélection nationale vise un gros salaire avec Marseille

La 34ᵉ édition de la coupe d’Afrique des nations de football bat actuellement son plein en Côte d’Ivoire. Après sa victoire probante contre les scorpions de la Gambie, la sélection du Sénégal est entrain de préparer sereinement le choc contre les Lions Indomptables du Cameroun. L’effectif sénégalais est d’une grande qualité et l’on a pu le constater au cours du premier match.

Pape Gueye, le jeune milieu de terrain a démontré qu’il est bel et bien devenu un cador des Lions de la Teranga. Il a marqué le premier but sénégalais de la CAN 2023 et tout porte à croire qu’il est parti pour réaliser un tournoi exceptionnel. Pape Gueye a su confirmer les attentes placées en lui en sélection comme en club. En effet, avec l’Olympique de Marseille, il évolue à un très haut niveau. Le club phocéen est dans une vision de blinder ses jeunes pousses pour les échéances à venir.

Le contrat de Pape Gueye avec l’Olympique de Marseille arrive à terme en juin prochain. Les bleus et blancs ont entamé des négociations avec l’entourage du footballeur dans le but d’obtenir une prolongation. Pour le moment, les discussions n’ont pas débouché sur des résultats probants. En outre, pour prolonger son bail avec le club français, le jeune milieu de terrain sénégalais réclame une importante revalorisation salariale.

Selon les informations du journal l’Équipe, Pape Gueye souhaite toucher à peu près le même salaire que celui perçu par Valentin Rongier, le capitaine de l’Olympique de Marseille. Rongier touche 330 000 euros bruts par mois (3,96 millions d’euros) ce qui fait de lui le 3ᵉ joueur le mieux payé de Marseille après Pierre-Emerick Aubameyang et Jordan Veretout. Actuellement, le champion d’Afrique 2021 est très loin des standards salariaux affichés par le trio. Cela fait quelques mois maintenant que Gueye enchaîne les bonnes performances avec l’OM. Il bénéficie d’un certain statut qui peut jouer en sa faveur dans la suite des négociations. Si le jeune milieu réalise une grande CAN, il pourra sans doute obtenir de Marseille une très belle revalorisation salariale.