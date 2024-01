Top 10 des villes à visiter en 2024 : une ville africaine surpasse Paris

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’avènement de la pandémie du coronavirus avait eu de lourdes répercussions sur le secteur touristique mondial. Pendant de nombreuses semaines, les avions sont restés cloués au sol et les voyageurs n’avaient plus la possibilité de parcourir le monde. Le tourisme a sans doute été le secteur économique qui a le plus souffert des affres de la covid-19. Avec l’amélioration de la situation sanitaire depuis 2021, le domaine du tourisme a repris du poil de la bête.

En 2023, plusieurs pays à travers le monde se sont frottés les mains grâce aux revenus générés par le tourisme. Les voyageurs sont à la recherche perpétuelle de nouvelles expériences et 2024 va permettre à diverses destinations de tirer leur épingle du jeu. La plateforme Airbnb a récemment livré son classement des villes à visiter pour cette nouvelle année. Pour établir sa liste, l’entreprise s’est basée sur un certain nombre de recherches effectuées par les voyageurs.

Publicité

En effet, des critères comme la gastronomie, les évènements sportifs, les paysages naturels, la culture linguistique furent minutieusement scrutés afin d’établir la liste des 10 villes à visiter en 2024. Les villes européennes dominent largement le classement. Une seule ville africaine est représentée. Il s’agit de Marrakech au Maroc. Il faut dire que la ville impériale a d’énormes potentialités à faire valoir.

Avec son climat méditerranéen, sa gastronomie unique en son genre, ses paysages pittoresques, ses habitants chaleureux, la ville marocaine est un paradis pour les touristes. Dans le classement proposé par Airbnb, Marrakech devance et de loin Paris, la capitale de la France. La ville marocaine occupe la 6ᵉ position alors que Paris arrive à la 8ᵉ place. Notons que la ville lumière va accueillir, durant l’été, l’évènement sportif planétaire le plus suivi de la planète, à savoir les Jeux Olympiques.

Au niveau mondial, il y a très peu de pays qui sont en mesure de rivaliser avec Paris en termes d’attraits touristiques. Marrakech l’a fait et la ville ne cesse d’innover pour attirer encore plus de visiteurs. On a cité la gastronomie, le climat, les paysages comme des atouts de la ville marocaine, cependant, elle mise aussi sur l’organisation de grands évènements qui drainent assez de monde.

Publicité

Le tourisme occupe une place prépondérante au sein de l’économie marocaine et des villes comme Marrakech contribuent à cette embellie économique. La première place du classement des villes à visiter en 2024 est occupée par la surprenante ville américaine d’Indianapolis qui a la particularité d’accueillir l’Indy 500, l’une des plus prestigieuses compétitions automobiles du monde. Découvrez ci-dessous le top 10 complet des villes à visiter en 2024.