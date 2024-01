Top 5 des compagnies aériennes les plus sûrs au monde en 2024

Voyager en avion reste l’un des moyens de transport les plus sûrs au monde, et pour rassurer davantage les voyageurs, le site de référence aérien Airline Ratings a dévoilé son classement des compagnies aériennes les plus sûres pour l’année 2024. En se basant sur une variété de critères, allant des incidents récents aux audits gouvernementaux, le classement met en avant les transporteurs qui se distinguent par leur engagement envers la sécurité aérienne. Sur le podium, on constate la prédominance de trois compagnies d’Océanie, signe de l’excellence de cette région dans le domaine.

Malgré sa réputation de moyen de transport sûr, l’avion est parfois sujet à des incidents rares, mais parfois dramatiques. Cependant, les classements tels que celui d’Airline Ratings offrent une vue d’ensemble rassurante en identifiant les compagnies aériennes qui excellent en matière de sécurité. Ces évaluations prennent en compte des critères rigoureux, dont les incidents graves survenus au cours des deux dernières années, les accidents des cinq dernières années, les audits gouvernementaux, et bien d’autres.

Airline Ratings a récemment publié son classement des compagnies aériennes les plus sûres de la planète pour l’année 2024. Ce classement révélateur met en avant la performance exceptionnelle de certaines compagnies qui, par leur engagement constant envers la sécurité, se hissent au sommet de la liste. Les critères d’évaluation incluent l’âge de la flotte, les audits réalisés par les organes directeurs de l’aviation, et les principales associations du secteur.

En cinquième position de ce prestigieux classement, nous retrouvons Qatar Airways. Fondée en 1993 et basée à Doha, la compagnie aérienne a été maintes fois élue meilleure compagnie au monde ces dernières années. Son engagement envers la sécurité et sa performance constante en font l’une des compagnies les plus fiables pour les voyageurs internationaux.

En quatrième position, Etihad Airways, basée à Abu Dhabi, émerge comme un choix sûr avec son début d’exploitation en 2003 et une présence dans plus de 80 destinations à travers le monde. La compagnie se distingue par son engagement envers la sécurité et sa capacité à offrir des liaisons fiables sur tous les continents.

La troisième marche du podium est occupée par Virgin Australia, la deuxième compagnie aérienne d’Australie. Opérant depuis 2000 sous différents noms, elle a fait face aux défis de l’industrie, y compris la crise liée à la pandémie de 2020. Malgré cela, sa position élevée dans le classement témoigne de son engagement envers la sécurité aérienne.

La deuxième place est attribuée à Qantas, la plus ancienne compagnie aérienne australienne en activité depuis sa fondation en 1920. Avec un chiffre d’affaires impressionnant en 2022, Qantas a su maintenir un niveau élevé de sécurité au fil des décennies, consolidant ainsi sa réputation de fiabilité.

Enfin, Air New Zealand s’illustre comme la compagnie aérienne la plus sûre au monde en 2024. Basée à Auckland, elle a conquis cette place de choix en opérant dans une cinquantaine de pays et en recevant le titre de meilleure compagnie au monde en 2019. Sa récente commande de huit Boeing 787-10 témoigne de son engagement continu envers la modernisation de sa flotte, assurant ainsi une expérience de voyage toujours plus sûre pour ses passagers.