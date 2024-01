Ukraine: la Russie peut s’inquiéter, ce géant américain va aider Kiev

L’intelligence artificielle est tout simplement partout. En effet, que ce soit dans l’industrie des nouvelles technologies ou encore dans le secteur de la santé, l’IA fait des merveilles. C’est une technologie qui intéresse aussi beaucoup les plus grandes armées de ce monde, à commencer par l’armée américaine, très engagée dans la guerre en Ukraine, afin d’aider Kiev à lutter contre la Russie.

Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google a d’ailleurs lancé sa propre start-up intitulée White Stork. Cette entreprise vise à développer, à l’échelle, des “drones kamikazes” à faible coût. Des drones qui coûteraient 400 dollars environ et qui seraient propulsés à l’aide de l’intelligence artificielle. Dans un premier temps, ces drones pourraient être livrés en Ukraine, avant d’être utilisés au sein de l’armée américaine.

Un ancien de Google travaille autour de drones kamikazes

À terme, l’idée de White Stork est surtout d’offrir au marché, une alternative réelle aux drones chinois, qui sont (et de très loin) les plus achetés et utilisés. L’idée, en utilisant l’IA, est de développer des drones de manière assez rapide, qui sont en mesure de fonctionner quand bien même un brouillage GPS est en place. Le ciblage visuel rendu possible grâce à l’IA permet effectivement de passer outre et de frapper fort.

Selon Eric Schmidt, le fait que ces drones soient très peu coûteux représente une vraie opportunité pour l’Ukraine, qui pourra ainsi s’assurer un flux continu d’armement, sans avoir à dépenser de fortunes… Ce qui est l’un de ses principaux soucis à l’heure actuelle. En effet, la guerre dure et s’étale dans le temps et les stocks s’amenuisent, de même que les capacités de financement de ses alliés.

Les drones, arme de guerre indispensable

Une information qui confirme aussi que les façons de faire la guerre évoluent rapidement. Aujourd’hui, les drones sont des appareils devenus indispensables pour frapper l’ennemi. Le média américain Newsweek le rappelle d’ailleurs dans l’un de ses derniers papiers, que ce soit du côté de Moscou ou de Kiev, les drones SPV ont été largement utilisés au cours de ces 24 derniers mois.