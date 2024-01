Un drone en forme d’aigle promet de révolutionner la surveillance de l’ennemi

Dans un monde où les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, la société Guard From Above a réussi à repousser les limites de l’innovation en matière de drones. Alors que les conflits internationaux font rage, l’utilisation de drones pour l’observation en temps réel est devenue monnaie courante. Cependant, la société néerlandaise a décidé de prendre une approche unique pour rendre ses drones plus furtifs et moins détectables. C’est ainsi qu’est né l’Evolution Eagle, un drone qui imite l’apparence majestueuse d’un aigle, offrant ainsi une discrétion sans précédent.

Depuis le début du conflit en Ukraine, les champs de bataille sont devenus le terrain de jeu des drones. Leur omniprésence dans le ciel aérien a cependant conduit à des pertes massives en raison de leur identification facile par les bruits constants de leurs moteurs. Guard From Above a relevé ce défi en s’inspirant de la nature elle-même pour concevoir un drone qui se fond dans l’environnement, évitant ainsi d’être repéré par l’ennemi.

L’Evolution Eagle, par son design ingénieux, imite parfaitement un aigle en termes de couleur, de taille et de forme. Il utilise deux hélices à l’avant des ailes pour sa propulsion, éliminant ainsi les bruits gênants de moteurs conventionnels. En exploitant les ascendances thermiques, il peut même planer en silence, une caractéristique qui économise de l’énergie et augmente considérablement son autonomie en vol.

Le champ d’application de l’Evolution Eagle va au-delà de son apparence unique. Outre son pilotage à distance à l’aide d’un masque FPV, il est équipé d’une caméra 4K orientable, offrant une vue panoramique à 360 degrés. De plus, ce drone peut transporter une caméra thermique et un système de brouillage contre d’autres drones, en faisant un outil complet pour les missions d’observation et de surveillance.

Avec une autonomie de plus d’une heure en croisière à 60 km/h, l’Evolution Eagle se distingue également par sa rapidité de déploiement. Assemblé en seulement trois minutes, il peut être lancé à la main et effectuer un atterrissage en douceur sur le ventre. Pour Guard From Above, ce drone à vocation militaire représente un pas en avant vers une observation silencieuse et efficace des cibles