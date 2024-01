USA: risque d’une nouvelle crise financière « insurmontable »

Share on Telegram

Entre la crise sanitaire liée au covid-19, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël et l’inflation galopante, les USA empruntent à tour de bras. La dette américaine actuelle s’élèverait d’ailleurs autour des 34 milliards de dollars. De quoi inquiéter pas mal de monde, à commencer par les grands financiers de ce monde.

En effet, la banque JP Morgan a confirmé que les niveaux d’emprunts et de dette étaient beaucoup trop hauts pour que la situation soit saine. Récemment, le seuil des 34 milliards de dollars d’endettement public a d’ailleurs été franchi, ce qui représente 265.000 dollars, par contribuable américain.

Les USA empruntent à tour de bras

Et si ces chiffres, ces montants, peuvent faire un peu peur, l’administration en place ne compte pas s’arrêter là. En effet, le président Biden et les USA continuent de dépenser dans le but de financer la transition écologique, d’assurer la réindustrialisation du pays ainsi que de maintenir leur puissance de feu. Une situation tendue, qui alerte !

Selon JP Morgan, les contribuables américains sont désormais habitués à ce que les finances publiques soient un problème de société. De fait, ces derniers ont tendance à moins s’en préoccuper. Or, en cas de crash, le retour à la réalité des choses s’annonce quelque peu compliqué. Et ce réveil approcherait. C’est en tout cas ce que dénoncent les banquiers de chez JP Morgan.

Un risque de crise financière « insurmontable »

En effet, les USA ne cessent d’emprunter afin d’insuffler un flux d’argent nouveau dans l’économie. Mais les besoins sont très élevés, beaucoup plus que ce qui était initialement envisagé. Dans le même temps, l’économie américaine inquiète. L’agence de notation Fitch a d’ailleurs rétrogradé la note de crédit des USA en la plaçant “Sous surveillance”. Un condensé de mauvaises nouvelles qui fait de chaque emprunt américain, un risque supplémentaire vers une crise financière qualifiée “d’insurmontable”.