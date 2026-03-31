Coupe du monde 2026 : l’Iran jouera aux USA, confirme Gianni Infantino

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé ce mardi que l’équipe nationale d’Iran participera à la Coupe du monde 2026 et disputera ses matchs du premier tour aux USA. Le dirigeant de l’instance mondiale du football s’exprimait en Turquie, près d’Antalya, où il assistait à un match amical de la sélection iranienne.

Selon le patron de la FIFA, le calendrier prévu est maintenu, malgré les tensions géopolitiques récentes. « Les matches seront où ils doivent être, selon le tirage au sort », a-t-il déclaré après avoir rencontré les joueurs et le staff technique.

Un calendrier inchangé malgré les tensions

D’après le programme officiel de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les USA, le Mexique et le Canada, l’Iran doit jouer l’intégralité de sa phase de groupes sur le sol américain. La sélection iranienne affrontera la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, avant de se déplacer à Seattle pour rencontrer l’Égypte. Cette décision intervient alors que la Fédération iranienne de football avait engagé des discussions avec la FIFA pour délocaliser ces rencontres au Mexique. Son président, Mehdi Taj, avait évoqué à la mi-mars des négociations en cours afin d’éviter que l’équipe évolue aux États-Unis, après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient fin février.

La position controversée de Donald Trump

La question de la présence de l’Iran aux États-Unis a également été alimentée par les déclarations du président américain Donald Trump. Celui-ci avait estimé publiquement que la participation iranienne n’était « pas appropriée », évoquant des préoccupations liées à la sécurité des joueurs. Tout en affirmant que l’équipe serait officiellement la bienvenue, le chef de l’État avait laissé planer un doute sur les conditions d’accueil, suscitant une réaction de la sélection iranienne, qui a rappelé que seule la FIFA est compétente pour organiser la compétition.

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L’hypothèse d’un remplacement évoquée

Dans ce climat d’incertitude, l’idée d’un retrait de l’Iran a brièvement circulé. Le ministre iranien des Sports avait évoqué la possibilité de ne pas participer au tournoi, ce qui aurait contraint la FIFA à envisager un remplacement. La question d’une équipe appelée à prendre la place de l’Iran a ainsi été soulevée, sans qu’aucun scénario officiel ne soit validé. La FIFA n’a jamais engagé de procédure en ce sens et a maintenu sa position en faveur de la participation iranienne. La Coupe du monde 2026 doit débuter le 11 juin, avec une phase de groupes élargie à 48 équipes pour la première fois de son histoire.