« Vous êtes des corrompus »: un joueur sénégalais s’emporte après l’élimination à la CAN 2023

La scène post-match entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire lors des huitièmes de finale de la CAN a été marquée par une sortie explosive de Krépin Diatta, le latéral droit sénégalais. Après la défaite de son équipe au tir au but (1-1, 5 t.a.b. à 4), Diatta n’a pas mâché ses mots, accusant ouvertement des membres de la Confédération africaine de football (CAF) d’être corrompus. Le joueur de l’AS Monaco a vivement critiqué l’arbitrage du Gabonais Pierre Ghislain Atcho, pointant du doigt un penalty non sifflé en faveur des Lions de la Teranga.

Le moment de tension a eu lieu dans la zone mixte, où joueurs et journalistes se croisent après les matches. Diatta, furieux, a déclaré : « Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre Coupe d’Afrique« . Ces accusations graves ont rapidement fait le tour des médias au cours des dernières heures.

La colère de Diatta est centrée sur un incident précis : un penalty non accordé à son équipe pour une faute d’Odilon Kossounou sur Ismaïla Sarr. Le joueur sénégalais regrette également que l’arbitre n’ait pas eu recours à la VAR (Video Assistant Referee) pour réexaminer la situation alors qu’une faute avait été attribué après visionnage de la VAR.

Le joueur sénégalais a également pointé du doigt le recours à la VAR dans d’autres situations du match, notamment le penalty accordé à la Côte d’Ivoire après une faute du gardien Édouard Mendy sur Nicolas Pépé et a poussé un sévère coup de gueule concernant la Coupe d’Afrique des Nations.

« Tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty, un gars (Ismaïla Sarr NDLR) qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR? Je suis désolé mais là c’est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition« , a lancé le joueur sénégalais Krépin Diatta. Diatta a souligné la frustration de son équipe en insistant sur l’injustice de la situation.