Afrique : Aliko Dangote annonce un investissement d’un milliard $

Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, continue d’étendre son empire sur le continent. La raffinerie de pétrole du milliardaire est entrée en service, il y a quelques jours et déjà des perspectives alléchantes se présentent pour le Nigérian. L’homme le plus riche d’Afrique s’apprête à investir un énorme montant dans un secteur stratégique. En effet, Dangote va investir 1 milliard $ dans l’exploitation du phosphate au Sénégal.

Aliko Dangote s’est entretenu à ce sujet avec le président de la république, Macky Sall. Le Sénégal possède l’une des plus importantes réserves de phosphates d’Afrique. De ce fait, les plus grandes firmes de la planète se bousculent aux portes du Sénégal pour exploiter les gigantesques filons de phosphate. Cette ressource minérale est le constituant de base des engrais.

« Nous avons eu des discussions fructueuses avec son excellence. Nous avons l’intention d’investir plus d’un milliard de dollars dans notre projet d’exploitation de phosphate dès que nous recevrons notre licence« a déclaré Aliko Dangote au sortir de son entretien avec Macky Sall ce vendredi 2 février. D’après des sources concordantes, les réserves de phosphates du Sénégal sont estimées à près d’un milliard de tonnes.

Avec de telles réserves, le Sénégal est en mesure d’exploiter ses gisements sur une durée d’environ 500 ans. Le pays de la Teranga a réussi à mettre en place une véritable industrie autour de son phosphate. Plusieurs entreprises locales exploitent le minerai pour fabriquer de l’engrais destiné à l’export. Cela permet de renflouer les caisses de l’État et de créer des opportunités d’emploi pour la population. L’arrivée d’Aliko Dangote dans le paysage minier sénégalais va apporter une énorme plus-value à l’économie nationale.

Suite à son audience avec Macky Sall, le milliardaire nigérian a été élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre national du Lion. Il s’agit ni plus ni moins que de la plus haute distinction accordée par le Sénégal à des personnalités civiles et militaires. De nombreux experts affirment fréquemment que le pays de la Teranga possède l’une des économies les plus dynamiques de l’Afrique.

L’économie sénégalaise va sans conteste franchir un nouveau palier dans les années à venir. En effet, le pays s’apprête à activer le processus d’exploitation de ses immenses réserves de pétrole et de gaz. En outre, la nation d’Afrique de l’Ouest va bientôt intégrer le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Avec ces perspectives, le Sénégal peut voir très grand.