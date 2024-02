Afrique du Nord : un pays arabe va investir 35 milliards $ pour de grands projets

L’Afrique du Nord est devenue un eldorado pour les plus grands investisseurs de la planète. De grands projets y voient actuellement le jour. L’Égypte fait partie des pays qui attirent le plus d’investisseurs. Il faut dire que le potentiel économique de la nation arabe est remarquable. Tout récemment, les Émirats Arabe Unis ont décidé d’injecter une somme colossale dans un secteur vital pour l’économie égyptienne. Il s’agit de l’industrie touristique.

En effet, le pays du golfe va mobiliser près de 35 milliards de dollars pour faire de la ville de Ras el-Hikma, une ville futuriste créatrice de nombreuses opportunités. Ras el-Hikma est une ville localisée sur la côte méditerranéenne, à 350 kilomètres au nord-ouest de la capitale Le Caire. L’Égypte et son partenaire émirati veulent faire de cette ville une destination touristique internationale, un centre financier et une zone franche possédant des commodités haut de gamme.

Ce projet va littéralement propulser l’économie nationale dans de nouvelles sphères. De sources concordantes, il s’agit de l’un des investissements les plus lourds pilotés actuellement par les Émirats Arabes Unis à travers son fonds souverain, le Abu Dhabi Developmental Holding Company. « L’accord signé entre l’Égypte et les Émirats arabes unis prévoit le versement de 15 milliards de dollars, d’ici une semaine, et un second versement, deux mois après le premier, de 20 milliards de dollars. ADQ va acheter les droits de développement de Ras El-Hikma pour 24 milliards de dollars afin d’en faire l’une des plus grandes villes nouvelles développées par un consortium privé » a signifié monsieur Moustafa Madbouli, le premier ministre égyptien.

L’accord de financement a été signé ce vendredi 23 février par Moustafa Madbouli et du patron du fonds souverain émirati. Mohamed Hassan Alsuwaidi, le ministre émirati de l’investissement qui a participé à la cérémonie de signature de l’accord, a déclaré que le visage de Ras el-Hikma va connaître un profond changement avec des perspectives économiques incroyables qui vont changer le quotidien des populations.

Malgré son énorme potentiel économique, l’Égypte a connu ces dernières années plusieurs chocs liés à la pandémie du coronavirus, la guerre russo-ukrainienne et le conflit opposant Israël au Hamas. Pour amortir ces différents chocs, le président Abdel Fattah al-Sissi a enclenché diverses réformes audacieuses pour donner un nouveau souffle à l’économie nationale. Le pays regorge d’importantes ressources naturelles qui sont extrêmement convoités à l’extérieur. Cependant, le tourisme demeure l’un des principaux piliers de l’économie égyptienne et les autorités ne ménagent aucun effort pour le dynamiser sans cesse.